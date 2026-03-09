ТСН у соціальних мережах

Значне зростання ціни на нафту та деталі ситуації на Близькому Сході: головні новини ночі 9 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Нафта

Нафта / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 березня 2026 року:

  • Ціна нафти Brent перевищила $100 за барель уперше від 2022 року Читати далі –>

  • "Тільки дурні думають інакше": Трамп різко висловився про ціни на нафту через Іран Читати далі –>

  • РФ вже налагодила власне виробництво "Шахедів": події в Ірані майже не вплинуть на війну — оглядач Читати далі –>

  • Держдеп США наказав посадовцям терміново покинути Саудівську Аравію — NYT Читати далі –>

  • Представники Трампа терміново летять до Ізраїлю після ударів по нафтових об’єктах Ірану — ЗМІ Читати далі –>

