Названо найгірші звички, що псують відпустку всім навколо

Літній сезон вже не за горами, і багато українців планують довгоочікувані подорожі. Проте експерти попереджають: навіть найдорожчий курорт можна зіпсувати власною поведінкою.

Видання Daily Mail опублікувало перелік звичок, які оточуючі вважають «несмаком» та ознакою невихованості.

За словами експертів, ваші глянцеві знімки з відпустки можуть здатися несмаком, нудними або навіть дешевими просто через те, куди ви вирішили поїхати.

Існує безліч популярних місць відпочинку, які можуть здаватися вам ідилічними та гламурними, але насправді багато хто вважає їх некрутими та надмірно популярними.

Перш ніж готуватися для вашої наступної великої подорожі, можливо, вам варто ретельно подумати про пункт призначення… і уважніше розглянути непристойні моделі поведінки, яких слід уникати, щоб ви могли справді подорожувати стильно та класно.

Які країни «вийшли з моди» для подорожей

Португалія

Хоча південне узбережжя Португалії може похвалитися 300 сонячними днями, золотими пісками та червоними скелями, за словами експертів, воно дещо занедбане.

У 2024 році Алгарві у Португалії було названо найкращим місцем для вигідного відпочинку в Європі. На той час він обігнав Сонячний берег у Болгарії, який часто вважається найдешевшим курортом для літа.

Албанія

Албанія швидко стала одним з найкращих туристичних напрямків Європи завдяки кришталево чистій воді та золотим пляжам на узбережжі.

Столиця Тирана також зросла в популярності останніми місяцями завдяки своїй доступності та жвавій атмосфері.

За словами експертів, місто агресивно рекламується як «новий тренд» на кожній платформі бюджетних подорожей, але насправді воно втрачає привабливість.

Через те, що Тирану так сильно тиснуть, місто переживає хвилю непідготовленого туризму. Готелі подвоюють ціни на ніч, а ресторани повністю обслуговують іноземців. Центр міста «відчувається так, ніби його косплеять під модний стиль, а він не є ним насправді».

Дубай (ОАЕ)

Дубай, можливо, і є величезним хітом серед лідерів думок у соціальних мережах, але, за словами експертів, він давно втратив свою привабливість як захопливе та унікальне туристичне місце.

Славиться своїми розкішними магазинами, хмарочосами та тим, що є безподатковим раєм, тому важко відкрити Instagram, не отримавши ляпаса від чергової колишньої зірки реаліті-шоу, яка позує перед Бурдж-Халіфою.

«Дубай більше орієнтоване на статус, він яскравіше, більше демонструє певний спосіб життя», — розповів Мехді Флісс, засновник Photo Trips Tokyo, Japan.

«Багато мандрівників їдуть туди, бо туди їдуть інші люди, а також тому, що інфлюенсери постійно просувають це місце призначення, тож це створює певний ефект натовпу. Люди хочуть показати себе в гарних барах, розкішних готелях, басейнах на даху, пляжних клубах, у всьому цьому», — вважає експерт.

Флісс сказав, що, на його думку, однією з причин поганої репутації Дубая є те, що деякі відвідувачі майже не знайомі з самим місцем призначення.

Замість того, щоб досліджувати за межами готелю, вони насолоджуються басейном, роблять фотографії, а потім повертаються додому, побачивши дуже обмежений бік цього місця.

«Образ Дубая може стати не стільки про цікавість, скільки про бажання бути побаченим, як він розважається на сонці, поки вдома все ще зима», — сказав він.

Японія

Експерти виявили, що ті, хто вирішить побачити цвітіння сакури в парках Токіо або священні синтоїстські храми в Кіото, ймовірно, виглядатимуть культурно допитливими.

Хоча Японія вже досить давно є популярним місцем, вона, здається, все ще має чудову репутацію для туристів, які бажають її відвідати.

За словами Флісса, люди часто обирають країну як місце для відпочинку, тому що їх щиро цікавить саме місце, а не лише образ, пов’язаний з ним.

«Японія часто приваблює мандрівників, які хочуть чогось більшого, ніж пляжний клуб чи розкішний готель. Вони хочуть поєднання естетики, культури та змістовного досвіду, чи то проживання в рьокані, дослідження тихіших районів чи пошук місць, які більше пов’язані з місцевою ідентичністю. Вони хочуть дослідити їжу, традиції, місцевий етикет, храми, райони, проживання в рьоканах, усі дрібниці, які роблять повсякденне життя тут таким іншим», — сказав він.

Поведінка туристів, якої слід уникати під час відпустки

Найбільш кричущими ознаками непристойної поведінки під час відпустки є неповага до місцевих жителів та брак самосвідомості. Ставлення до місцевих жителів чи районів як до реквізиту для показового одягу або поведінки, що ігнорує культурне оточення, також є жахливим атрибутом туристичного етикету.

За словами експерта з подорожей Флісса, бути гучним або самовпевненим у місцях, які вимагають поваги, або хизуватися грошима та розкішшю у спосіб, який здається нав’язаним, також не є гарним вибором.

Ще один поширений випадок — це коли мандрівники більше зосереджені на тому, щоб довести, що добре проводять час, ніж на тому, щоб насправді насолоджуватися тим, де вони є.

«Аудиторія зараз набагато чутливіша до цього, і це, як правило, сприймається як невпевненість, а не як прагнення. На мою думку, найвишуканіші мандрівники зазвичай ті, хто виявляє допитливість, стриманість та справжній інтерес до місця. Найменш привабливими часто є ті, хто надто старанно намагається перетворити поїздку на виставу», — пояснює експерт.

Тревел-блогер Хуан Кастельс наголосив на важливості безпосереднього знайомства з місцевою кухнею, культурою та враженнями від місця відпочинку. Навіщо кудись їхати, якщо немає інтересу чи бажання занурюватися, зазначив він.

«Я бачив, як люди їдять піцу в Гімалаях, і я бачив, як туристи в Таїланді стікаються до McDonald’s, незважаючи на те, що поруч є кілька справжніх ресторанів за ціною, значно нижчою за Біг Мак, але з безумовно смачнішими варіантами», — сказав він.

Таку поведінку можна вважати нудною або низькопробною, і Кастельс сказав, що навряд чи цей досвід подорожі є задовільним або цікавим.

«Куди б ви не пішли, ви завжди можете повернутися до своєї улюбленої мережі швидкого харчування вдома, тож зробіть собі послугу та пориньте у місце, яке ви відвідуєте. Ймовірно, ви будете дуже здивовані!», — додав експерт.

Ще одна жахлива помилка в подорожах пов’язана з мовою.

Багато англомовних туристів, які подорожують до неангломовних країн, не докладають зусиль для вивчення мови місця своєї відпустки.

Натомість, Кастельс побачив туристів, які очікують, що місцеві жителі вільно спілкуватимуться англійською.

У деяких випадках також очікується, що меню ресторанів буде перекладено англійською мовою, а іноземні офіціанти розумітимуть дієтичні вимоги. Також не сподівайтеся знайти Wi-Fi скрізь.

Обгортання валізи пластиковою упаковкою — ще одна величезна помилка, коли справа доходить до подорожі в інший час.

Янніс Моаті, засновник і генеральний директор HotelsByDay.com, стверджував, що якщо ви справді хвилюєтеся, що ваші речі будуть вкрадені, то вам слід придбати пристойну валізу з належним замком.

«Та годі. Ніхто не планує красти твої шкарпетки. Це параноя подорожей, замаскована під безпеку, а тим часом ви обмотали півкілограмом пластику те, що у вас вже є», — сказав він Daily Mail.

Зали очікування в аеропортах також не такі вже й гарні, додав Моаті, який стверджував, що вони «втомлені» та заповнені «черствими бутербродами, люмінесцентним освітленням, незнайомцями, які сваряться через розетки».

«За ті ж гроші або й менше ви можете забронювати справжній готельний номер за кілька хвилин від терміналу: справжнє ліжко, справжній душ, обслуговування номерів і басейн або спа», — сказав він.

