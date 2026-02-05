ТСН у соціальних мережах

311
1 хв

Справжні зірки зими: у Чорнобильському заповіднику показали оленів у засніженому лісі (фото)

Поява оленів щоразу викликає радість у фахівців Чорнобильського біосферного заповідника.

Кирило Шостак
У Чорнобильському заповіднику показали оленів у засніженому лісі

У Чорнобильському заповіднику показали оленів у засніженому лісі / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику поділилися світлинами оленів, яких дедалі частіше фіксують узимку на території зони відчуження.

Як повідомили у заповіднику, цієї зими олені стали справжніми “зірками” — фахівці відзначають рекордну кількість зустрічей із тваринами. Працівники регулярно помічають їх під час польових спостережень і встигають зафіксувати моменти на фото.

Олені у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У заповіднику зазначають, що поява оленів у засніженому лісі щоразу викликає радість у фахівців, а отриманими кадрами вони із задоволенням діляться з громадськістю.

Олені у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Опубліковані світлини демонструють диких тварин у природному середовищі серед снігу та зимового лісу, що вкотре підтверджує стабільний стан фауни Чорнобильського заповідника.

Нагадаємо, раніше під час планового патрулювання території Чорнобильського заповідника фахівцям вдалося знову зустріти добре відоме стадо здичавілих корів, які стали справжнім символом і живою легендою цієї місцевості.

Також ми писали, як зимують коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику.

