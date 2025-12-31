ТСН у соціальних мережах

Випробуйте себе: задачка для тих, хто мислить швидко і рахунки веде без помилок

У цьому прикладі всього один рядок, але він перевіряє ваш усний рахунок майже за всіма параметрами.

Математична головоломка

За 30 секунд потрібно в голові: порахувати два квадрати, відняти один від іншого, розділити результат на 6, додати 248 — і при цьому жодного разу не помилитися. Самі числа виглядають не страшно, але справжня складність у порядку дій: не переплутати кроки та зберегти ясну голову під тиском таймера. Саме тому така задачка захоплює і тих, хто любить математику, і тих, хто просто хоче перевірити свої нерви та уважність.

Завдання

Умова проста: рахувати в голові, без калькулятора та чернетки.
Час обмежений — не більше 30 секунд.

Вираз:
(39² − 27²) ÷ 6 + 248 =?

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Збережіть у голові результат або хоча б приблизний діапазон. Потім можна прокрутити вниз і перевірити, чи правильно ви обчислили.

Навіщо тренуватися на таких прикладах

З першого погляду це здається звичайною шкільною задачею. Насправді подібні приклади чудово показують, наскільки добре зараз працює ваша концентрація і наскільки ви звикли тримати числа в голові, а не одразу тягнутися до смартфона.

Що тренує такий приклад

  • Робоча пам’ять — потрібно одночасно утримувати кілька чисел, проміжні результати квадратів, ділення та віднімання, порядок дій. Це той же ресурс, який потрібен, коли ви тримаєте в голові список справ на день.

  • Увага до порядку операцій — важливо пам’ятати про дужки та пріоритет дій. Багато хто спотикається не на самих числах, а на тому, що пропускає один із кроків.

  • Відчуття числа — чим частіше ви рахуватимете в голові, тим легше визначити, чи реалістичний результат. Наприклад, якщо виходить занадто велике чи маленьке число, мозок відразу сигналізує: десь сталася помилка.

  • Уміння не поспішати — такі задачі навчають не видавати перший-ліпший результат. Інколи достатньо однієї зайвої секунди, щоб помітити помилку й виправити її. У реальному житті цей навик цінується набагато більше, ніж просто правильне обчислення.

Розв’язок: крок за кроком

Наш вираз:
(39² − 27²) ÷ 6 + 248

  1. Знаходимо квадрати
    39² = 1 521
    27² = 729

  2. Віднімаємо
    1 521 − 729 = 792

Отже, у дужках стоїть число 792.

  1. Ділимо на 6
    792 ÷ 6 = 132

  2. Додаємо 248
    132 + 248 = 380

  3. Відповідь: 380

Невеликий висновок для тих, хто розв’язував

Якщо у вас вийшло 380 — вітаємо! Ви зберегли порядок дій і не пропустили жодного кроку.

Якщо відповідь інша, корисно не просто подивитися правильний варіант, а проаналізувати власні обчислення. Зазвичай помилки трапляються у трьох місцях:

  • при обчисленні квадратів

  • при відніманні 1 521 − 729

  • при діленні 792 ÷ 6

Аналіз таких промахів дає не менше користі, ніж правильне рішення, адже показує, де ви поспішали або де базові операції «пливли».

