- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 2 хв
Випробуйте себе: задачка для тих, хто мислить швидко і рахунки веде без помилок
У цьому прикладі всього один рядок, але він перевіряє ваш усний рахунок майже за всіма параметрами.
За 30 секунд потрібно в голові: порахувати два квадрати, відняти один від іншого, розділити результат на 6, додати 248 — і при цьому жодного разу не помилитися. Самі числа виглядають не страшно, але справжня складність у порядку дій: не переплутати кроки та зберегти ясну голову під тиском таймера. Саме тому така задачка захоплює і тих, хто любить математику, і тих, хто просто хоче перевірити свої нерви та уважність.
Завдання
Умова проста: рахувати в голові, без калькулятора та чернетки.
Час обмежений — не більше 30 секунд.
Вираз:
(39² − 27²) ÷ 6 + 248 =?
Збережіть у голові результат або хоча б приблизний діапазон. Потім можна прокрутити вниз і перевірити, чи правильно ви обчислили.
Навіщо тренуватися на таких прикладах
З першого погляду це здається звичайною шкільною задачею. Насправді подібні приклади чудово показують, наскільки добре зараз працює ваша концентрація і наскільки ви звикли тримати числа в голові, а не одразу тягнутися до смартфона.
Що тренує такий приклад
Робоча пам’ять — потрібно одночасно утримувати кілька чисел, проміжні результати квадратів, ділення та віднімання, порядок дій. Це той же ресурс, який потрібен, коли ви тримаєте в голові список справ на день.
Увага до порядку операцій — важливо пам’ятати про дужки та пріоритет дій. Багато хто спотикається не на самих числах, а на тому, що пропускає один із кроків.
Відчуття числа — чим частіше ви рахуватимете в голові, тим легше визначити, чи реалістичний результат. Наприклад, якщо виходить занадто велике чи маленьке число, мозок відразу сигналізує: десь сталася помилка.
Уміння не поспішати — такі задачі навчають не видавати перший-ліпший результат. Інколи достатньо однієї зайвої секунди, щоб помітити помилку й виправити її. У реальному житті цей навик цінується набагато більше, ніж просто правильне обчислення.
Розв’язок: крок за кроком
Наш вираз:
(39² − 27²) ÷ 6 + 248
Знаходимо квадрати
39² = 1 521
27² = 729
Віднімаємо
1 521 − 729 = 792
Отже, у дужках стоїть число 792.
Ділимо на 6
792 ÷ 6 = 132
Додаємо 248
132 + 248 = 380
Відповідь: 380
Невеликий висновок для тих, хто розв’язував
Якщо у вас вийшло 380 — вітаємо! Ви зберегли порядок дій і не пропустили жодного кроку.
Якщо відповідь інша, корисно не просто подивитися правильний варіант, а проаналізувати власні обчислення. Зазвичай помилки трапляються у трьох місцях:
при обчисленні квадратів
при відніманні 1 521 − 729
при діленні 792 ÷ 6
Аналіз таких промахів дає не менше користі, ніж правильне рішення, адже показує, де ви поспішали або де базові операції «пливли».