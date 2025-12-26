Жінка сіла за ґрати через другий шлюб: що сталося

Весільні каблучки / © Pexels

У Сінгапурі 36-річну громадянку В’єтнаму засудили до 12 тижнів тюремного ув’язнення за двоєженство — злочин, який карається законом країни.

Про це повідомляє CNA.

Жінка визнала провину і також зізналася, що надала неправдиву інформацію імміграційній службі, приховавши факт наявності дитини.

Йдеться про Нгуєн Тхі Фуонг Тхуй, яка 2008-го, у віці 19 років, вийшла заміж за 54-річного громадянина Сінгапуру. Різниця у віці між подружжям становила 35 років, а шлюб був офіційно зареєстрований у Сінгапурі.

Близько 2012 року Нгуєн повернулася до В’єтнаму нібито для лікування. Там вона познайомилася з іншим чоловіком — громадянином В’єтнаму, старшим за неї на три роки, з яким у неї зав’язалися романтичні стосунки. Упродовж цього періоду жінка переважно проживала у В’єтнамі.

Попри те, що обидва знали про чинний шлюб Нгуєн у Сінгапурі та неможливість укласти новий союз у цій країні, пара вирішила зареєструвати шлюб у В’єтнамі. Це сталося 28 липня 2015 року, коли жінка вже була вагітна від другого чоловіка.

Після цього Нгуєн залишалася у В’єтнамі, приїжджаючи до Сінгапуру лише для продовження довгострокової візи. 2016 року вона повернулася до Сінгапуру, щоб ініціювати розлучення з першим чоловіком. Їхній шлюб було офіційно розірвано 3 листопада 2017 року. Другий шлюб у В’єтнамі припинив дію 9 березня 2018 року.

Судові матеріали не уточнюють, яким чином влада дізналася про факт двоєженства. Прокуратура наполягала на покаранні у вигляді трьох місяців позбавлення волі.

Під час слухання Нгуєн, яка не мала адвоката, звернулася до суду через перекладача та розплакалася. Вона повідомила, що є самотньою матір’ю 10-річного хлопчика, який потребує її постійної опіки. Також вона зазначила, що її батько має частковий параліч, а матір є літньою, і саме вона забезпечує родину фінансово та емоційно.

Суддя заявив, що врахує обставини справи та призначив дещо м’якше покарання, ніж вимагала прокуратура. За законами Сінгапуру двоєженство карається позбавленням волі строком до семи років, штрафом або обома видами покарання.

