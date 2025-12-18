- Дата публікації
Багато пошкоджень та руйнування: по якій області росіяни потужно вгатили
Дніпропетровщина вночі перебувала під масованою атакою. У регіоні лунали вибухи.
Сьогодні вночі, 17 грудня, росіяни вгатили по Дніпропетровщині. Під ударом перебував і Кривий Ріг. Захисники неба збили над регіоном 8 безпілотників.
Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.
«У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні», — уточнив він.
Крім цього, зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.
У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи — працюють.
Нікопольщину агресор обстріляв з РСЗВ «Град», поцілив FPV-дроном. Під ударом перебували Марганець і Покровська громада.
Нагадаємо, у Черкасах унаслідок масованої атаки дронами поранено шестеро людей. Також фіксують знеструмлення, пошкоджено будинки.