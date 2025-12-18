ТСН у соціальних мережах

613
1 хв

Багато пошкоджень та руйнування: по якій області росіяни потужно вгатили

Дніпропетровщина вночі перебувала під масованою атакою. У регіоні лунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Владислав Гайваненко

Сьогодні вночі, 17 грудня, росіяни вгатили по Дніпропетровщині. Під ударом перебував і Кривий Ріг. Захисники неба збили над регіоном 8 безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

«У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні», — уточнив він.

Крім цього, зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

На місцях ударів виникли пожежі / © Владислав Гайваненко

На місцях ударів виникли пожежі / © Владислав Гайваненко

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи — працюють.

Нікопольщину агресор обстріляв з РСЗВ «Град», поцілив FPV-дроном. Під ударом перебували Марганець і Покровська громада.

Нагадаємо, у Черкасах унаслідок масованої атаки дронами поранено шестеро людей. Також фіксують знеструмлення, пошкоджено будинки.

