Через удари Росії «Укрзалізниця» змінює рух поїздів: подробиці

Потяг / © соцмережі

Реклама

«Укрзалізниця» змінює рух поїздів на окремих напрямках через зростання загроз безпеці. Найбільше обмежень стосується прифронтових регіонів, де фіксується підвищена активність російських ударів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Деталі

У компанії зазначили, що ворог активізував удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Попри це перевізник продовжує забезпечувати рух поїздів, водночас адаптуючи логістику до нових викликів.

Реклама

Зокрема, частину залізничних сполучень тимчасово обмежують, у тому числі на Харківщині. Для пасажирів таких маршрутів організовують стикові автобусні рейси, про що їх інформуватимуть додатково.

Крім того, деякі далекі прямі маршрути замінюють стикувальними поїздками з використанням приміських електричок. Пасажирів, яких стосуються ці зміни, також повідомлятимуть окремо.

На окремих ділянках, передусім у прифронтових регіонах і там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Це може передбачати позапланові зупинки, які впливатимуть на графік поїздів — зокрема з Харківської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей, а також на пов’язані з ними рейси.

«Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки „впритул“ і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки», — завершили в УЗ.

Реклама

Раніше «Укрзалізниця» змінила розклад. Так, від 22 січня запустили оновлений графік руху поїздів. Причина — масові затримки, спричинені обстрілами, об’їздами та роботою під резервними тепловозами в знеструмлених регіонах.