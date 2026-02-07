Чому F-16 та Mirage не змогли перехопити ракети і дрони: у Повітряних Силах назвали причину

Юрій Ігнат

Погодні умови, зокрема сніг та низька видимість, суттєво ускладнили роботу української протиповітряної оборони під час останньої атаки. Через негоду Повітряні Сили були змушені обмежити використання західних винищувачів F-16 та Mirage, поклавши основне завдання на зенітно-ракетні комплекси.

Про особливості роботи захисників неба в умовах негоди розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері КИЇВ24.

За словами представника ПС, погана видимість стала головним викликом для мобільних вогневих груп та авіації. Сніг та щільна хмарність не дозволили повноцінно залучити до перехоплення цілей сучасні західні літаки.

«Через негоду ми не могли достатньо розраховувати на літаки F-16 і Mirage. Тому ракети збивали саме зенітно-ракетними комплексами», — пояснив Юрій Ігнат.

Речник ПС додав, що робота зенітників у таких умовах вимагає ще більшої концентрації, оскільки візуальне виявлення цілей стає практично неможливим, а основний орієнтир зміщується на радіолокаційні дані.

Попри складні метеоумови, підрозділи ЗРК продовжують тримати небо, адаптуючи тактику під актуальні виклики.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу: