"Дуже страшна ніч була": наслідки атаки на монастир в Одесі (фото)

Пошкоджений Свято-Успенський чоловічий монастир в Одесі / © Скриншот з відео «Радіо Свобода»

Під час російської атаки дронами на Свято-Успенський чоловічий монастир в Одесі у ніч проти 28 січня там було пошкоджено житлові корпуси, вибито вікна і постраждали люди.

Про це розповів благочинний монастиря архімандрит Ісаія, повідомляє «Радіо Свобода».

«Дуже страшна ніч була. В ніч проти 28 січня Російська Федерація знову здійснила такий ганебний акт. Декілька десятків "Шахедів" влучили майже в одне місце. Є постраждалі, на жаль. Але, слава Богу, всі живі. Всім постраждалим ми надали первинну допомогу», — повідомив архімандрит Ісаія.

У монастирі вибито багато вікон та дверей. Деякі житлові корпуси зараз непридатні до проживання. Зазначається, що це вже третя спроба залякати монастир.

«Засуджуємо цей ганебний акт. Церква завжди з народом. Ми підтримуємо, ми завжди будемо поруч в тяжкі часи. На цей час це вже третя спроба наш монастир залякати», — розповів Ісаія.

Журналісти показали кадри пошкодженого монастиря після ворожих ударів.

Пошкоджений Свято-Успенський чоловічий монастир після атаки (8 фото) © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода» © Скриншот з відео «Радіо Свобода»

Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотників на Одесу 28 січня під ударом опинився Київський район: зафіксовано влучання на території Свято-Успенського чоловічого монастиря, де спалахнула пожежа, а також у приватний сектор. Руйнувань зазнали також припортова інфраструктура, складські та адміністративні приміщення. В області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Відомо про трьох постраждалих.