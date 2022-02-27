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На Чернігівщині ліквідували артилерійський підрозділ росіян

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На Чернігівщині ліквідували артилерійський підрозділ росіян

Associated Press

Точна кількість втрат уточнюється.

Поблизу н.п. Седнів на Чернігівщині Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по району зосередження артилерійських підрозділів російсько-окупаційних військ. 

В результаті роботи військова техніка та озброєння пошкоджені, виведені з ладу. Особовий склад вбитий, поранений та повністю деморалізований. 

Точна кількість втрат уточнюється.  

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".

Росіяни вимовляють виконувати подальші завдання свого керівництва.

Поблизу н.п. Макошине також було насено ракетний удар по району зосередження противника, де знаходилося близько 500 одиниць техніки та озброєння росіян. Ворог зазнав великих втрат в техніці та живій силі. 

Нагадаємо, у Сумах на вулиці зафіксували велику колону російської окупаційної техніки. 

Російська ракета також влучила у нафтобазу в Київській області.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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