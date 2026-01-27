- Дата публікації
"Навчання стає каторгою": в Україні спалахнув скандал через "домашку" у школах
У соцмережах розгорівся скандал через надмірне навантаження на школярів, яке значно перевищує європейські норми.
У соціальній мережі розгорілася дискусія щодо доцільності домашніх завдань у сучасних українських школах. Українець опублікував допис, який миттєво став вірусним, зібравши понад 10 тисяч вподобайок та тисячі коментарів від батьків.
Про це написав українець Макс Маршал у Facebook.
На думку автора допису, домашні завдання — це шлях в нікуди. Дитина, яка вже «відпахала зміну в школі», змушена приходити додому і знову сідати за роботу. Це призводить до того, що замість родинного спілкування та відпочинку, у квартирах лунають крики та сварки через невивчені уроки.
Через надмірне навантаження знання не засвоюються, а навчання починає асоціюватися виключно з примусом та каторгою.
Українець навів статистику, яка демонструє прірву між навантаженням на українських та європейських дітей. За його словами, в Україні школярі мають 33 години навчання на тиждень, тоді як у більшості країн ЄС цей показник коливається від 14 до 24 годин.
Порівняння навантаження (годин на тиждень):
Україна: 33 години (+ величезний обсяг домашніх завдань);
Німеччина: 24 години;
Ірландія: 20-22 години;
Греція: 16-21 година;
Франція: 14-17 годин.
Окрім того, українські діти вивчають близько 20 предметів, тоді як їхні європейські однолітки — 12-13. Маршал підкреслює, що за останні 10 років обсяг шкільної програми в Україні зріс до 1330 годин на рік. Вчителі фізично не встигають викладати матеріал, тому делегують його на самостійне опрацювання вдома.
Де вже скасували «домашку»
Автор допису закликає переймати передовий досвід країн, які відмовилися від архаїчних методів:
З 2024 в Польщі року скасували обов’язкові домашні завдання для 1-3 класів, а для 4-8 класів вони стали необов’язковими і не оцінюються. А в Ізраїлі З 2018 року заборонили завдання додому для учнів 1-6 класів.
«Школа має вчити в школі, а не перекладати свою неефективність на плечі і без того втомлених батьків. Це архаїзм, який треба рубати під корінь», — резюмував Макс Маршал.
Як відреагували українці
У коментарях під дописом більшість користувачів підтримали ідею реформи. Батьки зізнаються: діти ненавидять школу, мають проблеми зі спиною через постійне сидіння за столом та страждають від хронічної перевтоми.
Ті ж українці, які зараз мешкають за кордоном, підтверджують: без домашніх завдань діти ростуть більш спокійними, щасливими та всебічно розвиненими, маючи час на спорт та ігри без ґаджетів.
Нагадаємо, українська вчителька математики та фізики Тетяна Труш спричинила резонанс у соцмережах, заявивши, що сучасні школярі нібито втрачають здатність до концентрації, критичного мислення та емпатії.
Її допис викликав хвилю обурення: користувачі та батьки заперечили такі оцінки, наголосивши на надмірному навчальному навантаженні, великій кількості уроків і гуртків. Багато українців переконані, що проблема не в дітях, а в системі освіти, тоді як молоде покоління, на їхню думку, є більш технологічно грамотним, відкритим і свідомим.