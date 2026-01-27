"Навчання стає каторгою": в Україні спалахнув скандал через "домашку" у школах

Домашнє завдання / © УНІАН

У соціальній мережі розгорілася дискусія щодо доцільності домашніх завдань у сучасних українських школах. Українець опублікував допис, який миттєво став вірусним, зібравши понад 10 тисяч вподобайок та тисячі коментарів від батьків.

Про це написав українець Макс Маршал у Facebook.

На думку автора допису, домашні завдання — це шлях в нікуди. Дитина, яка вже «відпахала зміну в школі», змушена приходити додому і знову сідати за роботу. Це призводить до того, що замість родинного спілкування та відпочинку, у квартирах лунають крики та сварки через невивчені уроки.

Допис українця / © Скріншот

Через надмірне навантаження знання не засвоюються, а навчання починає асоціюватися виключно з примусом та каторгою.

Українець навів статистику, яка демонструє прірву між навантаженням на українських та європейських дітей. За його словами, в Україні школярі мають 33 години навчання на тиждень, тоді як у більшості країн ЄС цей показник коливається від 14 до 24 годин.

Порівняння навантаження (годин на тиждень):

Україна: 33 години (+ величезний обсяг домашніх завдань);

Німеччина: 24 години;

Ірландія: 20-22 години;

Греція: 16-21 година;

Франція: 14-17 годин.

Окрім того, українські діти вивчають близько 20 предметів, тоді як їхні європейські однолітки — 12-13. Маршал підкреслює, що за останні 10 років обсяг шкільної програми в Україні зріс до 1330 годин на рік. Вчителі фізично не встигають викладати матеріал, тому делегують його на самостійне опрацювання вдома.

Допис українця / © Скріншот

Де вже скасували «домашку»

Автор допису закликає переймати передовий досвід країн, які відмовилися від архаїчних методів:

З 2024 в Польщі року скасували обов’язкові домашні завдання для 1-3 класів, а для 4-8 класів вони стали необов’язковими і не оцінюються. А в Ізраїлі З 2018 року заборонили завдання додому для учнів 1-6 класів.

«Школа має вчити в школі, а не перекладати свою неефективність на плечі і без того втомлених батьків. Це архаїзм, який треба рубати під корінь», — резюмував Макс Маршал.

Як відреагували українці

У коментарях під дописом більшість користувачів підтримали ідею реформи. Батьки зізнаються: діти ненавидять школу, мають проблеми зі спиною через постійне сидіння за столом та страждають від хронічної перевтоми.

Коментар батьків / © Скріншот

Каментар батьків / © Скріншот

Ті ж українці, які зараз мешкають за кордоном, підтверджують: без домашніх завдань діти ростуть більш спокійними, щасливими та всебічно розвиненими, маючи час на спорт та ігри без ґаджетів.

Коментар батьків / © Скріншот

Її допис викликав хвилю обурення: користувачі та батьки заперечили такі оцінки, наголосивши на надмірному навчальному навантаженні, великій кількості уроків і гуртків. Багато українців переконані, що проблема не в дітях, а в системі освіти, тоді як молоде покоління, на їхню думку, є більш технологічно грамотним, відкритим і свідомим.