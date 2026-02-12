- Дата публікації
Нічна атака на Одесу: зруйновано багатоповерхівку, ринок та об'єкт інфраструктури
Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі.
Внаслідок чергової нічної атаки ворога в Одесі зафіксовано суттєві руйнування цивільної та критичної інфраструктури.
Про наслідки обстрілу повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки та постраждалі
Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка. Йому оперативно надали медичну допомогу; наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.
Основні руйнування:
· Житловий сектор: у 9-поверховому будинку зруйновано дах та фасадну стіну, на верхньому поверсі спалахнула пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям будинку.
· Торговельна інфраструктура: значних пошкоджень зазнав один із місцевих ринків (вогонь охопив торгові павільйони) та будівля супермаркету.
· Критична інфраструктура: влучання зафіксовано по інфраструктурному об’єкту, де також виникло загоряння.
Ліквідація наслідків
Комунальні служби міста працювали в посиленому режимі: територію вже розчищено від уламків, а вибиті вікна в житлових будинках тимчасово закрили плівкою.
На місці події розгорнуто оперативний штаб. Мешканці постраждалих осель можуть звернутися туди для отримання необхідної допомоги та оформлення документів на відновлення майна.
Нагадаємо, в Одесі у ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.