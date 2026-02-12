ТСН у соціальних мережах

Нічна атака на Одесу: зруйновано багатоповерхівку, ринок та об'єкт інфраструктури

Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі.

Наслідки нічної атаки на Одесу

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок чергової нічної атаки ворога в Одесі зафіксовано суттєві руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

Про наслідки обстрілу повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram.

Наслідки та постраждалі

Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка. Йому оперативно надали медичну допомогу; наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Основні руйнування:

· Житловий сектор: у 9-поверховому будинку зруйновано дах та фасадну стіну, на верхньому поверсі спалахнула пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям будинку.

· Торговельна інфраструктура: значних пошкоджень зазнав один із місцевих ринків (вогонь охопив торгові павільйони) та будівля супермаркету.

· Критична інфраструктура: влучання зафіксовано по інфраструктурному об’єкту, де також виникло загоряння.

Ліквідація наслідків

Комунальні служби міста працювали в посиленому режимі: територію вже розчищено від уламків, а вибиті вікна в житлових будинках тимчасово закрили плівкою.

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

На місці події розгорнуто оперативний штаб. Мешканці постраждалих осель можуть звернутися туди для отримання необхідної допомоги та оформлення документів на відновлення майна.

Нагадаємо, в Одесі у ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

