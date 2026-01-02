- Дата публікації
Нічна атака на Запоріжжя: дев’ять влучань дронів та десятки пошкоджених будинків
Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених приміщень, особливо постраждав Дніпровський район міста — там наразі триває розчищення доріг та прилеглих територій від уламків.
У ніч проти 2 січня Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак безпілотниками. Попри роботу ППО, у місті зафіксовано численні руйнування житлового сектору та об’єктів інфраструктури.
Про наслідки ворожого обстрілу повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Масштаби руйнувань
За словами очільника області, ворогу вдалося дев’ять разів поцілити дронами по території обласного центру. Основні удари припали на:
житлові будинки (приватний та багатоповерховий сектор);
торговельні об’єкти;
цивільну інфраструктуру.
Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених приміщень. Особливо постраждав Дніпровський район міста — там наразі триває розчищення доріг та прилеглих територій від уламків.
Ситуація з постраждалими та енергетикою
Завдяки ефективній роботі Сил оборони, які збили значну частину цілей на підльоті до міста, цієї ночі обійшлося без нових поранених. Проте в лікарнях міста залишаються 30 осіб, які постраждали від попередніх атак упродовж новорічних свят.
Також ворог вкотре намагався дезорганізувати енергосистему регіону.
«Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом», — наголосив Федоров.
Пріоритети відновлення
Комунальні служби планують ліквідувати основні наслідки атаки до кінця поточної доби. Першочергові завдання:
Терміновий ремонт: у 12 багатоповерхівках необхідно закрити вибиті вікна та двері, щоб зберегти тепло через мінусову температуру повітря.
Розчищення логістики: повне відновлення руху та прибирання сміття у центральній частині міста.
Нагадаємо, що 31 грудня російські окупанти протягом дня також періодично завдавали ударів по Запоріжжю.