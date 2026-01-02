Нічна атака на Запоріжжя: дев’ять влучань дронів та десятки пошкоджених будинків

Атака на Запоріжжя

Реклама

У ніч проти 2 січня Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак безпілотниками. Попри роботу ППО, у місті зафіксовано численні руйнування житлового сектору та об’єктів інфраструктури.

Про наслідки ворожого обстрілу повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Масштаби руйнувань

За словами очільника області, ворогу вдалося дев’ять разів поцілити дронами по території обласного центру. Основні удари припали на:

Реклама

житлові будинки (приватний та багатоповерховий сектор);

торговельні об’єкти;

цивільну інфраструктуру.

Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених приміщень. Особливо постраждав Дніпровський район міста — там наразі триває розчищення доріг та прилеглих територій від уламків.

Ситуація з постраждалими та енергетикою

Завдяки ефективній роботі Сил оборони, які збили значну частину цілей на підльоті до міста, цієї ночі обійшлося без нових поранених. Проте в лікарнях міста залишаються 30 осіб, які постраждали від попередніх атак упродовж новорічних свят.

Також ворог вкотре намагався дезорганізувати енергосистему регіону.

«Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом», — наголосив Федоров.

Реклама

Пріоритети відновлення

Комунальні служби планують ліквідувати основні наслідки атаки до кінця поточної доби. Першочергові завдання:

Терміновий ремонт: у 12 багатоповерхівках необхідно закрити вибиті вікна та двері, щоб зберегти тепло через мінусову температуру повітря. Розчищення логістики: повне відновлення руху та прибирання сміття у центральній частині міста.

Нагадаємо, що 31 грудня російські окупанти протягом дня також періодично завдавали ударів по Запоріжжю.