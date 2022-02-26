Обстріли Охтирки ракетами: в лікарнях опинилося близько 300 осіб

Обстріли Охтирки ракетами: в лікарнях опинилося близько 300 осіб

Потерпілі потребують крові.

В Охтирці, яку обстрілювали крилатими ракетами, поранення отримали близько 300 людей.

Про це повідомили у Сумські обласній військовій адміністрації.

"Потрібна кров. Близько 300 поранених у лікарні. Звертатися в Охтирську ЦРЛ", - йдеться в повідомленні ОДА.

Як повідомлялося, військової частини в Охтирці, яка стійко тримала оборону, більше немає. Її розбомбили. За попередніми даними поцілили крилатими ракетами. Було три точкових ракетних постріли. Пряме попадання сталося в казарму.

Перед цим окупанти обстріляли житлові квартали. В лікарні померла одна цивільна поранена жінка.