Одещина переходить на дистанційку: на скільки затримаються заняття через негоду
У зв’язку з різким погіршенням погодних умов на Одещині – сильним зниженням температури, налипанням мокрого снігу та ожеледицею – закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Керівників громад просять за потреби організувати чергові групи у дитячих садках, аби забезпечити нагляд за дітьми.
“Головне зараз – подбати про безпеку дітей та педагогів”, – підкреслив Олег Кіпер.
Нагадаємо, через критичну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими обстрілами та аномальними холодами, уряд ухвалив нові рішення щодо навчального процесу.