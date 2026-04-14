Росіяни прицільно вдарили по стратегічному об’єкту в одній з областей (фото)
Ворог знову цілеспрямовано вдарив по критичній інфраструктурі та логістиці Одещини.
Вночі проти 14 квітня Росія вдарила безпілотниками по Одеській області. Дрони атакували об’єкти морської та цивільної інфраструктури в Ізмаїлі. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив очільник Одеської Обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Вночі ворог масовано атакував безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини», — наголосив чиновник.
Наслідки атаки на порт в Ізмаїлі
З його слів, внаслідок російського обстрілу на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу та портове обладнання.
Водночас віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що було зафіксовано кілька влучань по території порту. Внаслідок одного з «прильотів» виникла пожежа.
«Цієї ночі Росія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі безпілотниками. Найголовніше — минулося без постраждалих. На місці вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — наголосив урядовець.
Що відомо про атаку на Ізмаїл
Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО. Через удар дронів було знищено два пасажирські автобуси і сім легкових автомобілів.
За даними місцевої влади, під удар потрапили шість приватних будинків. Також пошкоджено автомобіль «швидкої допомоги».
Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА. Зранку Повітряні сили відзвітували, що росіяни запустили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 129 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. ППО знищила одну ракету і 114 дронів.
На світанку Росія атакувала багатоповерхівку в Харкові. Удар прийшовся по останніх поверхах, зафіксовано невелике задимлення. Внаслідок обстрілу до лікарів звернулася одна жінка з гострою реакцією на стрес.