Росіяни прицільно вдарили по стратегічному об’єкту в одній з областей (фото)

Атака на Одеську область.

Вночі проти 14 квітня Росія вдарила безпілотниками по Одеській області. Дрони атакували об’єкти морської та цивільної інфраструктури в Ізмаїлі. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Одеської Обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі ворог масовано атакував безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини», — наголосив чиновник.

Наслідки атаки на порт в Ізмаїлі

З його слів, внаслідок російського обстрілу на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу та портове обладнання.

Водночас віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що було зафіксовано кілька влучань по території порту. Внаслідок одного з «прильотів» виникла пожежа.

«Цієї ночі Росія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі безпілотниками. Найголовніше — минулося без постраждалих. На місці вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — наголосив урядовець.

Що відомо про атаку на Ізмаїл

Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО. Через удар дронів було знищено два пасажирські автобуси і сім легкових автомобілів.

За даними місцевої влади, під удар потрапили шість приватних будинків. Також пошкоджено автомобіль «швидкої допомоги».

Фото наслідків

Росіяни атакували дронами СТО на Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Дрони атакували об’єкти морської інфраструктури на Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА. Зранку Повітряні сили відзвітували, що росіяни запустили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 129 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. ППО знищила одну ракету і 114 дронів.

На світанку Росія атакувала багатоповерхівку в Харкові. Удар прийшовся по останніх поверхах, зафіксовано невелике задимлення. Внаслідок обстрілу до лікарів звернулася одна жінка з гострою реакцією на стрес.