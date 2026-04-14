Росіяни вгатили "Шахедами" по великому місту: які наслідки атаки (фото)

Дим у Кривому Розі після атаки 14 квітня / © із соцмереж

Російські окупанти вранці 14 квітня атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе, спричинивши пожежу на об’єкті інфраструктури. Водночас у Нікопольському районі внаслідок артилерійських ударів постраждав мирний мешканець.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вранці ворог здійснив атаку на Кривий Ріг із застосуванням дронів «Шахед». Унаслідок удару зафіксовано пошкодження інфраструктури та виникла пожежа.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. На місці працюють усі оперативні служби.

У Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що після вибуху над містом видно хмару сірого диму, і поширили відповідні фото.

Дим у Кривому Розі після атаки 14 квітня / © із соцмереж

У Криворізькому районі інших обстрілів не зафіксовано.

Водночас у Нікопольському районі російські загарбники здійснили атаки за допомогою дронів і артилерії по Нікополю, а також по Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Унаслідок обстрілів зайнялися приватний та садовий будинки. Постраждав 40-річний чоловік.

Вночі над Дніпропетровською областю було збито вісім ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Росія масовано атакувала дронами цивільну та портову інфраструктуру Ізмаїла на Одещині, внаслідок чого зафіксовано влучання в морські об’єкти та житловий сектор. У порту пошкоджено судно під прапором Панами, баржу, причал та обладнання, а на території міста зруйновано будівлю СТО, знищено дев’ять транспортних засобів, серед яких «швидка», та пошкоджено шість приватних будинків.