"Орешнік" не бере ППО: експерт пояснив, що реально потрібно Україні

Ракета «Орешнік» / © ТСН

Україні для ефективного захисту від сучасних ракетних загроз, зокрема російських систем типу «Орешнік», необхідна багаторівнева система протиповітряної оборони та розвиток космічних технологій.

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі «Київ 24».

За його словами, перехоплення подібних ракет потребує спеціалізованих систем.

«Для перехоплення таких об’єктів на висотах 200–400 кілометрів потрібні наземні системи типу Arrow-3 або SM-3, які перебувають у постійній бойовій готовності», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що авіаційний компонент у цьому разі малоефективний.

«Авіаційне базування протиракет непрактичне, оскільки літаки не можуть забезпечити цілодобове чергування в повітрі», — пояснив Катков.

Ключовим елементом захисту, за його словами, має стати система раннього попередження.

Йдеться про супутники, які дозволяють миттєво виявляти пуски ракет і будувати траєкторії для їх перехоплення.

Створення українських космічних сил — що відомо

На цьому тлі в Україні обговорюють створення власних космічних сил.

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада має якнайшвидше розглянути законопроєкти про створення космічних і кіберсил.

За його словами, ці документи вже підготовлені, однак досі не внесені до порядку денного парламенту.

Веніславський зазначив, що в разі створення Космічних сил Україна зможе оперативно отримувати дані про пуски балістичних ракет типу «Орешнік» і попереджати населення про ракетну загрозу. Водночас паралельно розвиватимуться спроможності для кінетичного перехоплення таких цілей.

Як ми писали раніше, ймовірність удару Росії ракетою «Орешнік» по Україні існує, однак вона не є високою і більше використовується як інструмент залякування. Як зазначив військовий експерт Олексій Гетьман, ця ракета не є високоточною і призначена передусім для психологічного тиску, а не для ураження конкретних військових цілей. Водночас активність на полігоні «Капустин Яр» може як свідчити про підготовку, так і бути імітацією для нагнітання напруженості. Втім, про реальну загрозу, наголошує він, може сигналізувати реакція посольства США.