Укрaїнa
204
1 хв

Пішов з життя український графік і живописець Олег Животков: що про нього відомо (фото)

У січні Олегу Животкову виповнилося 93 роки.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Олег Животков

Олег Животков / © Facebook

У Києві на 94-му році життя помер живописець і графік, член Національної спілки художників України Олег Животков.

Про це повідомив його син — художник Олександр Животков на сторінці Facebook.

Що про нього відомо

Олег Животков народився у 1933 році в Києві. Закінчив Київський художній інститут, після чого працював у галузях станкового та книжкового живопису і графіки. Як повідомляє Суспільне.Культура, його творчість формувалася під впливом імпресіонізму, а ключове місце в ній посідали пейзажі.

Художник неодноразово зазначав, що, на його переконання, епоха жанрової картини завершилася, а сюжетність перейшла в інші види мистецтва.

Як зазначало видання День, після успішного захисту дипломної роботи Животкову пропонували очолити Воронцовський палац в Алупці. Проте для цього необхідно було вступити до партії, від чого художник принципово відмовився.

У різні роки митець працював у видавництві Веселка, де створював ілюстрації до дитячих книг. Зокрема, його роботи прикрасили видання «Сніжна зіронька горить» українського письменника Платон Воронько.

З 1976 по 2017 рік Олег Животков викладав рисунок, живопис і композицію в Державній художній середній школі імені Тарас Шевченко у Києві. За десятиліття педагогічної роботи він виховав кілька поколінь українських митців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер український художник-постановник анімації, художник-карикатурист Радна Сахалтуєв «Острів скарбів» і «Пригоди капітана Врунгеля».

