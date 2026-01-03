Росія завдала ракетного удару по Черкащині: що відомо про наслідки

Російський ракетний удар

У суботу, 3 січня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Черкаській області. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення п’ятеро людей у Золотоніському районі.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, двох постраждалих госпіталізували. На щастя, вони не мають важких поранень.

«За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство», — повідомив Табурець.

На місці обстрілу працюють усі оперативні служби, для допомоги постраждалим розгортається пункт незламності й обігріву.

«Обстеження території триває», — додав начальник ОВА.

Нагадаємо, напередодні, 2 січня, російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.