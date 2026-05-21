Росіяни атакували підприємство: виникли пожежі, є загиблий і потерпілі

Російський дрон атакував агропідприємство на Чернігівщині.

Олена Капнік
Рятувальники. / © Associated Press

Вночі проти 21 травня російська армія атакувала агропідприємство у Чернігівській області. Є жертви.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Окупаційне військо вдарило по агропідприємстві у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль та складська будівля. Рятувальники вже ліквідували пожежі.

За даними рятувальників, одна людина загинула, а ще дві — постраждали.

У Чернігівській області окупанти атакували одну з громад. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Як повідомлялося, зранку 21 травня РФ атакує Україну безпілотниками. У великих обласних центрах - Дніпрі і Миколаєві - сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу безпілотників. Наразі інформації про наслідки немає.

