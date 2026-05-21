- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували підприємство: виникли пожежі, є загиблий і потерпілі
Російський дрон атакував агропідприємство на Чернігівщині.
Вночі проти 21 травня російська армія атакувала агропідприємство у Чернігівській області. Є жертви.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Окупаційне військо вдарило по агропідприємстві у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль та складська будівля. Рятувальники вже ліквідували пожежі.
За даними рятувальників, одна людина загинула, а ще дві — постраждали.
Як повідомлялося, зранку 21 травня РФ атакує Україну безпілотниками. У великих обласних центрах - Дніпрі і Миколаєві - сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу безпілотників. Наразі інформації про наслідки немає.