Росіяни прицільно вдарили по залізничній інфрастуктурі в одній з областей

Окупанти атакують поїзди / © Олексій Кулеба

Уночі РФ завдала ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи, депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи», — написав він.

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

За його даними, лише від початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об’єктів.

Як повідомлялося, через обстріли, які російська армія здійснює по залізниці, «УЗ» запровадила нові правила безпеки. У компанії наголошують, що зміни спрямовані на підвищення рівня захисту у дорозі. Зокрема, якщо існуватиме небезпека обстрілу, пасажирів будуть евакуйовувати з вагонів. В «УЗ» склали чіткий план, як діяти пасажирам, щоб вагон не став пасткою.