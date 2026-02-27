Сікорський розповів, на яку суму Польща надала Україні військової допомоги

Радослав Сікорський / © Getty Images

За період повномасштабного вторгнення Польща передала Україні 48 пакетів військової допомоги на суму понад 3,5 млрд євро.

Про це під час виступу в Сеймі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Вартість нашої підтримки у 48 пакетах допомоги становить понад 3,5 млрд євро», — зазначив він.

За словами міністра, Польща також виділила 100 млн доларів на ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL), яка передбачає закупівлю американського озброєння для української армії. Ще 100 млн доларів Варшава спрямувала на чеську програму із закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Сікорський підкреслив, що Польща прагне залишатися одним із лідерів підтримки України та планує активно долучитися до процесу її відбудови.

«Як ми є лідером у допомозі — будемо і лідером у відбудові України. Це стане новою можливістю для польського бізнесу», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що очільник МЗС Польщі наголосив на тому, що в разі поразки України загроза для Польщі не зменшиться, а зросте.

Ми раніше інформували, що у Варшаві готуються до можливих кризових ситуацій, адаптуючи Варшавський метрополітен для використання в якості складів та укриття.