Скандал довкола "котячого кафе" в Одесі: поліція відреагувала
Інцидент довкола котячого кафе в Одесі, який розслідує поліція, кваліфіковано як жорстоке поводження із тваринами. Фігурантам загрожує до трьох років тюрми.
Правоохоронці зафіксували неналежне утримання тварин в одному із закладів у центрі Одеси. Він позиціонує себе як «кафе кототерапії». Стало відомо, що тварини в ньому перебувають у хворобливому стані, є й жертви.
Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.
Деталі
Поліцейські перевірили заклад спільно із представниками департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради і ветеринаром. Встановлено, що частина тварин там перебуває у хворобливому стані. Щобільше, двоє з них — померли.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами, що призвело до їхньої загибелі.
«Максимальне покарання за цей злочин — до трьох років позбавленням волі», — наголошують правоохоронці.
Раніше громадськість та Мережу сколихнув скандал довкола котячого кафе в Одесі. Йдеться про Cat Lounge, в якому пропонують за гроші взяти в оренду кошенят. Стало відомо, що двоє тварин із цього закладу вже померли.
«Ці бізнесмени повинні відповісти перед судом за знущання та смерть тварин», — написала зоозахисниця Сніжана Бугрик.