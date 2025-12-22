ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
466
1 хв

Скандал довкола "котячого кафе" в Одесі: поліція відреагувала

Інцидент довкола котячого кафе в Одесі, який розслідує поліція, кваліфіковано як жорстоке поводження із тваринами. Фігурантам загрожує до трьох років тюрми.

Катерина Сердюк
Котяче кафе в Одесі

Правоохоронці зафіксували неналежне утримання тварин в одному із закладів у центрі Одеси. Він позиціонує себе як «кафе кототерапії». Стало відомо, що тварини в ньому перебувають у хворобливому стані, є й жертви.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

Деталі

Поліцейські перевірили заклад спільно із представниками департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради і ветеринаром. Встановлено, що частина тварин там перебуває у хворобливому стані. Щобільше, двоє з них — померли.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами, що призвело до їхньої загибелі.

«Максимальне покарання за цей злочин — до трьох років позбавленням волі», — наголошують правоохоронці.

Раніше громадськість та Мережу сколихнув скандал довкола котячого кафе в Одесі. Йдеться про Cat Lounge, в якому пропонують за гроші взяти в оренду кошенят. Стало відомо, що двоє тварин із цього закладу вже померли.

«Ці бізнесмени повинні відповісти перед судом за знущання та смерть тварин», — написала зоозахисниця Сніжана Бугрик.

466
