Археологи знайшли унікальну споруду з таємницею минулого (фото)

Лабіринт / © The Times of India

У Солапурському районі Індії археологи виявили, ймовірно, найбільший у країні круглий кам’яний лабіринт, що проливає світло на давні торговельні та культурні зв’язки регіону.

Про це повідомляє The Times of India.

Лабіринт розташований на степових землях Боромані та має розміри близько 15 на 15 метрів. Він складається з 15 концентричних кіл каменю, які ведуть до щільно закрученого центрального спіралі. Структура демонструє високий рівень планування та точності будівництва.

Експерт з лабіринтів Джефф Соард зазначає, що споруда належить до класичної традиції лабіринтів, але має унікальну індійську особливість — центральну спіраль, відому як чакрав’юх. У давньоіндійському епосі Махабхарата чакрав’юх використовувався як складна військова формація для оточення ворогів.

Лабіринт був помічений не під час розкопок, а дослідниками дикої природи місцевої неурядової організації, які виявили незвичну кам’яну конструкцію у степу.

Археологи оцінюють його вік приблизно у 2 тисячі років — час династії Сатаваханів, коли активно розвивалися торгівля та культурні зв’язки. За попередніми даними, мотиви лабіринту нагадують римські монети, що може свідчити про давні індо-римські комерційні контакти.

© The Times of India

Фахівці припускають, що подібні лабіринти могли слугувати орієнтирами або символічними маркерами для торговців, які рухалися з узбережжя Махараштри вглиб країни, обмінюючи коштовності та вино на прянощі, шовк і фарбу індиго.

