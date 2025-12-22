ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
2 хв

Археологи знайшли унікальну споруду з таємницею минулого (фото)

Давній лабіринт у Солапурі може розкрити секрети індо-римської торгівлі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лабіринт

Лабіринт / © The Times of India

У Солапурському районі Індії археологи виявили, ймовірно, найбільший у країні круглий кам’яний лабіринт, що проливає світло на давні торговельні та культурні зв’язки регіону.

Про це повідомляє The Times of India.

Лабіринт розташований на степових землях Боромані та має розміри близько 15 на 15 метрів. Він складається з 15 концентричних кіл каменю, які ведуть до щільно закрученого центрального спіралі. Структура демонструє високий рівень планування та точності будівництва.

Експерт з лабіринтів Джефф Соард зазначає, що споруда належить до класичної традиції лабіринтів, але має унікальну індійську особливість — центральну спіраль, відому як чакрав’юх. У давньоіндійському епосі Махабхарата чакрав’юх використовувався як складна військова формація для оточення ворогів.

Лабіринт був помічений не під час розкопок, а дослідниками дикої природи місцевої неурядової організації, які виявили незвичну кам’яну конструкцію у степу.

Археологи оцінюють його вік приблизно у 2 тисячі років — час династії Сатаваханів, коли активно розвивалися торгівля та культурні зв’язки. За попередніми даними, мотиви лабіринту нагадують римські монети, що може свідчити про давні індо-римські комерційні контакти.

/ © The Times of India

© The Times of India

Фахівці припускають, що подібні лабіринти могли слугувати орієнтирами або символічними маркерами для торговців, які рухалися з узбережжя Махараштри вглиб країни, обмінюючи коштовності та вино на прянощі, шовк і фарбу індиго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У Норвегії посеред поля виявили незвичайне поховання жінки, біля рота якої розташували мушлі морських гребінців.

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie