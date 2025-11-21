Суперечка завершилася пострілом: на Івано-Франківщині депутата підозрюють у хуліганстві зі зброєю

Зброя / © Reuters

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру депутату Верховинської районної ради Івано-Франківської області. Його підозрюють у хуліганських діях із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це пише Державне бюро розслідування.

Інцидент стався наприкінці літа у Вижницькому районі Чернівецької області. За даними слідства, перебуваючи в гостях у знайомого, посадовець вступив у словесну суперечку з іншим, раніше незнайомим гостем. Депутат почав голосно лаятися. Після чого повалив незнайомого чоловіка на землю та наніс йому численні удари руками й ногами по тулубу та голові.

За інформацією ДБР, коли господар намагався зупинити бійку, депутат не вгамувався. Натомість він дістав із власного автомобіля автомат, ударив ним знайомого прикладом і здійснив постріл йому в ногу. Повідомляється, що куля пройшла навиліт через стопу.

Як повідомляється у ДБР, після стрілянини посадовець покинув місце події. Потерпілі звернулися до правоохоронців. За попередніми даними, всі учасники конфлікту були тверезими. Депутату оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї та супроводжене особливою зухвалістю.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Чоловік також обіймає посаду лісничого Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України».

