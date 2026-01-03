- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 294
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситуація на кордонах 3 січня: де зафіксовано найбільші черги на виїзд з України
ДПСУ оприлюднила дані про завантаженість пунктів пропуску.
Західний кордон України стає гарячішим: прикордонники зафіксували накопичення транспорту на виїзд до країн ЄС.
Про це повідомила Державна прикордона служба України у Telegram.
Станом на 12:30 суботи, 3 січня, спостерігається традиційне післяноворічне збільшення пасажиропотоку. За даними ДПСУ, пік навантаження припадає на пункти пропуску у Львівській та Волинській областях.
Польський напрямок
Найбільше автівок зібралося перед пунктами пропуску «Краківець» (75 легкових авто) та «Шегині» (70 легкових авто та 3 автобуси). Також значна черга зафіксована в «Устилузі» — 70 транспортних засобів. Водночас у пункті «Ягодин» черги з легкових авто немає, проте очікує виїзду 1 автобус.
Словаччина та Угорщина
На кордоні зі Словаччиною найактивніший рух у пункті «Ужгород», де на оформлення чекають 35 автомобілів. На угорському кордоні найбільше навантаження у «Косино» (30 авто) та «Лужанці» (20 авто).
Де проїхати швидше
Молдова: Всі пункти пропуску («Мамалига», «Кельменці», «Росошани», «Сокиряни») працюють у вільному режимі — черг немає.
Румунія: Відносно вільними залишаються пункти «Красноїльськ» та «Дяківці».
Прикордонники рекомендують водіям враховувати можливі затримки та відстежувати стан черг у режимі реального часу. Також нагадуємо, що записатися в електронну чергу для автобусів можна на сайті echerha.gov.ua.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед святами на західних кордонах України утворилися величезні черги.