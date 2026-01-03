ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
294
1 хв

Ситуація на кордонах 3 січня: де зафіксовано найбільші черги на виїзд з України

ДПСУ оприлюднила дані про завантаженість пунктів пропуску.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кордон з Україною

Кордон з Україною / © ТСН

Західний кордон України стає гарячішим: прикордонники зафіксували накопичення транспорту на виїзд до країн ЄС.

Про це повідомила Державна прикордона служба України у Telegram.

Станом на 12:30 суботи, 3 січня, спостерігається традиційне післяноворічне збільшення пасажиропотоку. За даними ДПСУ, пік навантаження припадає на пункти пропуску у Львівській та Волинській областях.

Польський напрямок

Найбільше автівок зібралося перед пунктами пропуску «Краківець» (75 легкових авто) та «Шегині» (70 легкових авто та 3 автобуси). Також значна черга зафіксована в «Устилузі» — 70 транспортних засобів. Водночас у пункті «Ягодин» черги з легкових авто немає, проте очікує виїзду 1 автобус.

/ © ДПСУ

Словаччина та Угорщина

На кордоні зі Словаччиною найактивніший рух у пункті «Ужгород», де на оформлення чекають 35 автомобілів. На угорському кордоні найбільше навантаження у «Косино» (30 авто) та «Лужанці» (20 авто).

/ © ДПСУ

/ © ДПСУ

Де проїхати швидше

Молдова: Всі пункти пропуску («Мамалига», «Кельменці», «Росошани», «Сокиряни») працюють у вільному режимі — черг немає.

Румунія: Відносно вільними залишаються пункти «Красноїльськ» та «Дяківці».

/ © ДПСУ

/ © ДПСУ

Прикордонники рекомендують водіям враховувати можливі затримки та відстежувати стан черг у режимі реального часу. Також нагадуємо, що записатися в електронну чергу для автобусів можна на сайті echerha.gov.ua.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед святами на західних кордонах України утворилися величезні черги.

