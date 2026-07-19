Убивство братів Мосейчуків та втеча Лучанова: спливли нові подробиці гучної справи

Комбриг Лучанов на суді / © ТСН

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На засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради оприлюднили нові резонансні подробиці у справі колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Перед комісією свідчили офіцери підрозділу та представники Військової служби правопорядку (ВСП).

Про це повідомляє журналістка Діана Буцко у Facebook.

Групи пошуку бійців у СЗЧ та офіційні відрядження

За свідченнями офіцерів 155-ї бригади, група, яка займалася викраденням братів Мойсейчуків, спеціалізувалася на розшуку бійців, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Нею командував головний сержант Богдан Шурко.

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Усі семеро військовослужбовців бригади, які наразі є підозрюваними у викраденні, з 25 червня були офіційно відряджені у Рівненську область «у звʼязку зі службовою необхідністю». Проте вже наступного дня, 26 червня, їх помітили у селі Калинівка, де вони, імовірно, шукали мотоциклістів.

Суперечності у свідченнях Лучанова

Нові деталі ставлять під сумнів версію самого Лучанова, яку він озвучував у суді, стверджуючи, що після викрадення не керував бригадою через відпустку та лікарняний.

Заступник командира бригади Віктор Клочко повідомив, що бачив Лучанова в штабі 4 липня. Крім того, заступник начальника Головного управління ВСП Юрій Бабич заявив, що 6 липня — у день, коли поліція повідомила про ймовірну причетність Лучанова до злочину — представники ВСП особисто зустрічалися з комбригом на пункті дислокації. Тоді Лучанов заперечив будь-яку причетність, після чого, ймовірно, і оформив лікарняний.

Зізнання у вбивстві та втеча у СЗЧ

Слідчі дії всередині підрозділу вивели правоохоронців на інших співучасників злочину.

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«Під час перевірки у 155 бригаді ми отримали інформацію про причетність до цієї події старшого лейтенанта Долголенка. Він зізнався про те, що він вчинив цей злочин і де поховані тіла», — цитує журналістка представника ВСП Юрія Бабича.

9 липня командира батальйону 155-ї бригади Олексія Долголенка затримали за підозрою у вбивстві. За два дні після цього, 11 липня, сам Лучанов залишив місце свого лікування та офіційно пішов у СЗЧ. Наразі розслідування справи триває.

Резонансне вбивство на Київщині братів Мосейчуків

Нагадаємо, в ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. «Вони викрали двох чоловіків — Максима М. і Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».

До викрадення цивільних виявилися причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади. Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов і командир батальйону Олексій Долголенко.

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Після розголосу справи рідні Лучанова втекли з села.

Своєю чергою командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби та був оголошений у розшук. У понеділок, 13 липня, його затримали у Києві.

Раніше повідомлялося про те, що 14 липня Лучанов вперше зробив заяву щодо вбивства братів Мосейчуків. Колишньому комбригові суд обрав запобіжний захід.

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