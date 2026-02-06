- Дата публікації
"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у трьох областях
Пріоритетом залишається безпека пасажирів, тому в окремих регіонах залізничне сполучення тимчасово замінено на змішане (поїзд + автобус), зазначає перевізник.
Через посилення безпекових ризиків 6 лютого «Укрзалізниця» запровадила особливий режим руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.
Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму офіційному звіті у Telegram.
У компанії наголошують, що пріоритетом залишається безпека пасажирів, тому в окремих регіонах залізничне сполучення тимчасово замінено на змішане (поїзд + автобус).
Харківщина та Донеччина: діє автобусний об’їзд
Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеного ризику. Пасажирам, які прямують у цьому напрямку, пропонують скористатися автобусними трансферами. Стикування рейсів повністю організоване залізничниками.
Запоріжжя та Синельникове: транзит через Дніпро
У Запорізькому регіоні запроваджено посилений моніторинг. Наразі основний сценарій руху такий:
Між Дніпром та Запоріжжям курсують автобусні трансфери (за підтримки місії «Проліска»).
Пасажирам, що прямують до Синельникового та Запоріжжя, необхідно чітко дотримуватися вказівок поїзних бригад після прибуття до Дніпра.
Тим, хто виїжджає із Запоріжжя, радять уважно стежити за push-повідомленнями у застосунку УЗ.
За сприятливих умов можливий «точковий» пропуск окремих поїздів безпосередньо до станцій призначення.
Сумщина: рух під обстрілами
Попри постійні атаки ворога, залізничне сполучення з Сумами не припиняється. Однак запроваджено наступні заходи:
Можливі вимушені зупинки поїздів біля укриттів у разі загрози застосування БПЛА.
Анонсовано запуск нового сполучення для Сум, деталі якого «Укрзалізниця» оприлюднить згодом.
«Ми працюємо з посиленими заходами безпеки. Пріоритет незмінний — безпека пасажирів і залізничників», — підкреслили в компанії.
Пасажирів просять увімкнути сповіщення в мобільному застосунку та стежити за оголошеннями на вокзалах.
