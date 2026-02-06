"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у трьох областях

Поїзд «Укрзалізниці» / © Колаж ТСН

Реклама

Через посилення безпекових ризиків 6 лютого «Укрзалізниця» запровадила особливий режим руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму офіційному звіті у Telegram.

У компанії наголошують, що пріоритетом залишається безпека пасажирів, тому в окремих регіонах залізничне сполучення тимчасово замінено на змішане (поїзд + автобус).

Реклама

Харківщина та Донеччина: діє автобусний об’їзд

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеного ризику. Пасажирам, які прямують у цьому напрямку, пропонують скористатися автобусними трансферами. Стикування рейсів повністю організоване залізничниками.

Запоріжжя та Синельникове: транзит через Дніпро

У Запорізькому регіоні запроваджено посилений моніторинг. Наразі основний сценарій руху такий:

Між Дніпром та Запоріжжям курсують автобусні трансфери (за підтримки місії «Проліска»).

Пасажирам, що прямують до Синельникового та Запоріжжя , необхідно чітко дотримуватися вказівок поїзних бригад після прибуття до Дніпра.

Тим, хто виїжджає із Запоріжжя, радять уважно стежити за push-повідомленнями у застосунку УЗ.

За сприятливих умов можливий «точковий» пропуск окремих поїздів безпосередньо до станцій призначення.

Сумщина: рух під обстрілами

Попри постійні атаки ворога, залізничне сполучення з Сумами не припиняється. Однак запроваджено наступні заходи:

Реклама

Можливі вимушені зупинки поїздів біля укриттів у разі загрози застосування БПЛА.

Анонсовано запуск нового сполучення для Сум, деталі якого «Укрзалізниця» оприлюднить згодом.

«Ми працюємо з посиленими заходами безпеки. Пріоритет незмінний — безпека пасажирів і залізничників», — підкреслили в компанії.

Пасажирів просять увімкнути сповіщення в мобільному застосунку та стежити за оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати безкоштовні квитки на поїзд.