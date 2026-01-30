В Одесі підлітки зняли на відео «зґвалтування» кота: деталі від поліції

Підлітки, які зняли на відео процес імітації зґвалтування кота / © Поліція Одеської області

Реклама

Одеська поліція встановила особи двох підлітків, які зафільмували процес імітації зґвалтування кота. Юнаки віком 16 та 17 років стверджують, що робили це «заради розваги» та не мали наміру шкодити тварині.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Правоохоронці 29 січня натрапили в Інтернеті на відео з публікацією про зґвалтування тварини. За декілька годин ювенальні поліцейські встановили та розшукали присутнього на відео підлітка та його товариша, який усе фільмував.

Реклама

Інцидент стався ще на початку 2025 року вдома у 16-річного хлопця. Юнак стверджує, що знімав на відео процес, як його 17-річний приятель імітував зґвалтування свого кота, задля розваги. За словами хлопця, вони не збиралися вчиняти щодо тварини будь-які дії сексуального характеру.

Батьки 16-річного підлітка зазначили, що в їхнього кота було хворе серце. Тварину лікували у ветеринарному медзакладі. Майже через рік кіт помер від старості і тварину кремували. Родина зберегла ветеринарні документи, які вивчатимуть правоохоронці.

Поліцейські надалі встановлюють усі обставини події, опитують учасників інциденту та їхні родини. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

На інцидент також відреагувала зоозахисна організація UAnimals. За її даними, у родині, де стався інцидент, залишається ще одна тварина. Вони закликали правоохоронців вилучити її.

Реклама

Нагадаємо, на початку січня поліція Київщини розпочала перевірку за фактом жорстокого поводження з кошеням у Білоцерківському районі. Правоохоронці виявили у Telegram-каналі відео, на якому 18-річна дівчина знущалася з тварини та фіксувала це на камеру.