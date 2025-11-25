В Україні після атаки РФ застосовують екстрені та аварійні відключення: де не діють графіки

Відключення світла. / © ТСН.ua

У вівторок, 25 листопада, в Києві та деяких областях припинили діяти графіки відключення світла через атаку РФ. У столиці застосовують екстрені відключення, а в регіонах — аварійні.

Про це стало стало відомо з інформації на сайті ДТЕК та з повідомлень обленерго.

Зауважимо, що аварійні та екстрені відключення не мають чіткого графіка. Споживачів заздалегідь не інформують про тривалість відключень.

У ДТЕК Київські електромережі наголосили, що, за наказом НЕК “Укренерго” у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.

“Графіки відключень при цьому не діють”, - наголосили в компанії.

Відключення світла в Києві 25 листопада.

Пізніше у ДТЕК додали, що застосовані екстрені відключення на Лівому березі столиці.

“Лівий берег Києва: за командою “Укренерго” застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, - наголосили в компанії.

Зауважимо, що на Київщині, на відміну від столиці, наразі діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Тим часом у Сумській області від 08:08 запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Спочатку їх запровадили для 1-4 черг, згодом - для 5-8, наголосили обленерго.

Від 08:10 в Полтавській області також застосували графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Як довго вони будуть діяти, невідомо.

Окрім того, в Ізюмі на Харківщині застосовані графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в МВА. Без світла залишаються центральна частина міста, південь та південно-західний район. Тим часом в області поки що діють графіки.

