В Україні після атаки РФ застосовують екстрені та аварійні відключення: де не діють графіки
У вівторок, 25 листопада, в Києві та деяких областях припинили діяти графіки відключення світла через атаку РФ. У столиці застосовують екстрені відключення, а в регіонах — аварійні.
Про це стало стало відомо з інформації на сайті ДТЕК та з повідомлень обленерго.
Зауважимо, що аварійні та екстрені відключення не мають чіткого графіка. Споживачів заздалегідь не інформують про тривалість відключень.
У ДТЕК Київські електромережі наголосили, що, за наказом НЕК “Укренерго” у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.
“Графіки відключень при цьому не діють”, - наголосили в компанії.
Пізніше у ДТЕК додали, що застосовані екстрені відключення на Лівому березі столиці.
“Лівий берег Києва: за командою “Укренерго” застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, - наголосили в компанії.
Зауважимо, що на Київщині, на відміну від столиці, наразі діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Тим часом у Сумській області від 08:08 запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Спочатку їх запровадили для 1-4 черг, згодом - для 5-8, наголосили обленерго.
Від 08:10 в Полтавській області також застосували графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Як довго вони будуть діяти, невідомо.
Окрім того, в Ізюмі на Харківщині застосовані графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в МВА. Без світла залишаються центральна частина міста, південь та південно-західний район. Тим часом в області поки що діють графіки.