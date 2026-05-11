Хантавірус в Україні: у Хмельницькому повідомили про два випадки інфекції

В Україні зафіксували два випадки хантавірусу — це сталося від початку 2026 року. Обидва випадки трапилися у Хмельницькому. Випадки хантавірусу зафіксували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Обидва пацієнти мали перебіг середньої тяжкості. Вони пройшли лікування та були виписані з лікарні.

Про це повідомляє Хмельницька інфекційна лікарня.

Серед українців новина про хантавірус спричинила великий ажіотаж. Особливо новини про летальні випадки після зараження цим вірусом. Однак у Хмельницькій лікарні вирішили розповісти про вірус більше, адже він насправді не новий.

«Про цей вірус відомо вже кілька десятиліть. Особливість хантавірусу в тому, що це не конкретний штам, а велике сімейство вірусів, які живуть в природі і переносяться дикими гризунами», — пояснює лікарка-інфекціоністка Вікторія Бондар.

Хантавірус відносять до інфекцій, що передаються від тварини до людини. У медицині такі хвороби називають зоонозами. Варіанти вірусу відрізняються в різних частинах світу. Деякі форми хантавірусу минають безсимптомно, а деякі мають суттєву загрозу для життя.

Рідкісний вірус Аndes поширений переважно в Південній Америці. У більшості випадків передача хантавірусу від людини до людини не характерна.

«Цьогоріч у Хмельницькій інфекційній лікарні трапилися два випадки хантавірусної інфекції, які були успішно проліковані», — додала лікарка.

У першого пацієнта діагностували гостру геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. У другого — ураження печінки, висип і лихоманку. Обидва випадки були підтверджені лабораторно.

Попри те, що хантавірусні інфекції трапляються рідко, вони можуть мати тяжкий перебіг. Лікарка порадила українцям звертатися до інфекціоністів за наявності таких симптомів:

висока температура;

кашель;

жовтяниця;

темна сеча;

біль у попереку;

висипання на шкірі.

Своєчасне звернення по допомогу дає можливість швидше встановити діагноз та розпочати лікування.

Що відомо про хантавірус: найважливіше

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксовано спалах хантавірусу, що призвів до смерті трьох пасажирів-громадян Нідерландів під час подорожі з Аргентини до Кабо-Верде.

Серед 149 осіб на борту перебували п’ятеро українців — членів екіпажу, стан яких наразі задовільний; симптомів зараження у них не виявлено. Одного українця сьогодні евакуювали до Нідерландів в межах часткової евакуації.

Хантавірус зазвичай передається людям від гризунів через контакт із їхніми виділеннями або вдихання зараженого пилу, викликаючи тяжкі ураження легень і нирок.

Хоча передача від людини до людини є рідкісною, ВООЗ припускає таку можливість у випадках тривалого тісного контакту в межах судна.

Наразі міжнародні служби намагаються відстежити пасажирів, які зійшли з лайнера раніше, оскільки вакцини з доведеною ефективністю проти цієї інфекції у світі поки що не існує.

Симптоми хантавірусу зазвичай проявляються раптово: пацієнти страждають від високої температури, що триває кілька днів, інтенсивного головного болю, а також болю у животі та спині. У міру розвитку хвороби може спостерігатися різке падіння артеріального тиску, накопичення рідини навколо легень та серйозні порушення функцій нирок.

Важливо враховувати, що інфекція іноді протікає безсимптомно, проте навіть після одужання вона може мати довгострокові наслідки для здоров’я, зокрема підвищувати ризики розвитку серцево-судинних хвороб.

