Зеленський назвав умову, за якої Путін не зможе продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін не хоче завершувати війну. Питання, чи може він її продовжувати, залежить від наших партнерів, зокрема — від санкційного та дипломатичного тиску,

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Він прокоментував заяви американських колег про те, що Путін буцімто готовий до закінчення війни. І публічно, і не публічно.

«Ми підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей, ви про це знаєте. У нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування… Але я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього, якщо санкції будуть діяти», — завершив він.

Зеленський припускає, якщо РФ зараз буде гальмувати дипломатичну хвилю, США тиснутимуть на росіян більше.

Раніше Зеленський прокоментував зрушення у переговорах зі США щодо гарантій безпеки. Так, Київ отримав проєкт документа. Деталі щодо озброєння сторони домовилися не розкривати публічно до фіналізації відповідного документа.

«Гарантії мають включати пункт подібний до п’ятої статті НАТО, а також містити чітке розуміння того, як партнери реагуватимуть у разі повторної агресії Росії. Деталі щодо озброєння сторони домовилися поки не розкривати публічно — до фіналізації відповідного документа», — сказав він.