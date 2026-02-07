П’ять прихованих загроз для серця: британський кардіолог назвав звички, що шкодять здоров’ю

Кардіолог назвав 5 звичок що загрожують здоров’ю серця / © Getty Images

Здоров’я нашого серця залежить не лише від дотримання правильного харчування та відмови від куріння, а й від наших щоденних звичок.

Про це пише The Mirror.

Британський кардіолог Крістофер Бройд із «Nuffield Health Brighton» назвав п’ять маловідомих факторів ризику — від якості сну до рівня стресу — які можуть спровокувати серцево-судинні захворювання.

Недостатня фізична активність

«Малорухливий спосіб життя може призвести до збільшення ваги, високого рівня холестерину та підвищення артеріального тиску, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Регулярні фізичні вправи мають вирішальне значення для здоров’я серця», — пояснив кардіолог.

Водночас лікар наголошує, що щоденні виснажливі тренування не є обов’язковими — варто почати із малого. Лікар Бройд радить обирати активності, які саме вам припали до душі: 10-хвилинні прогулянки, розтяжку, плавання чи танці.

Головне — знайти цікаве для вас заняття та зручний час для занять, щоб підтримувати мотивацію без насильства над собою.

Постійний стрес

За словами Бройда, постійний стрес, який виникає через труднощі на роботі чи вдома, може призвести до серцевих ускладнень.

«Тривалий стрес може негативно впливати на серце, підвищуючи кров’яний тиск і збільшуючи ризик серцевого нападу чи інсульту. Стрес також сприяє нездоровим механізмам подолання стресу, таким як переїдання або куріння», — пояснив кардіолог.

Водночас він зауважив, що хронічний стрес може підвищувати кров’яний тиск, призводити до поганих харчових звичок і порушувати сон, що з часом може зашкодити здоров’ю серця.

Наявність стратегій боротьби зі стресом є критично важливим для здоров’я. За словами доктора Бройда, зняти напругу та підвищити рівень ендорфінів допомагають регулярна фізична активність (ходьба, йога) або практики усвідомленості, зокрема медитація та вправи з глибокого дихання.

Недостатня кількість сну

Лікар Бройд наголошує, що нестача сну або неякісний сон може підвищити кров’яний тиск, сприяти ожирінню та порушити природні процеси відновлення організму.

Він рекомендує дотримуватися регулярного режиму сну, щоб сприяти відновлювальному, природному сну.

«Лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час щодня, навіть у вихідні. Це допомагає регулювати внутрішній годинник вашого організму та сприяє більш стабільному режиму сну. Займайтеся заспокійливими справами перед сном, такими як читання, та уникайте стимулюючих занять, таких як перегляд інтенсивних телепередач», — порадив кардіолог.

Лікар також наголошує, що перед сном варто уникати надмірного вживання кофеїну, алкоголю чи нікотину у вечірні години.

Нестача в організмі вітаміну D

Дефіцит вітаміну D, який виникає внаслідок нестачі сонячного світла, може підвищувати тиск та створювати ризик серцевих хвороб.

Лікар Бройд радить проводити на вулиці хоча б 15–30 хвилин щодня, особливо взимку. Навіть коротка прогулянка в обід або вигул собаки допоможуть підтримати здоров’я серця та компенсувати нестачу світла.

Соціальна ізоляція

Кардіолог попереджає, що соціальна ізоляція або тривала самотність можуть збільшити ризик серцевих захворювань.

«Дослідження показали, що самотність може викликати стрес, підвищувати кров’яний тиск і негативно впливати на імунну функцію, що може зашкодити здоров’ю серця», — пояснив лікар.

Він радить не уникати контактів із друзями чи родичами, якщо вас охоплює самотність.

«Покращення соціальних зав’язків вимагає часу та зусиль, але, докладаючи цілеспрямованих зусиль для зв’язку з іншими та побудови стосунків, ви можете покращити свою мережу соціальної підтримки та загальне самопочуття, а зрештою покращити здоров’я свого серця», — додав Бройд.

