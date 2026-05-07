Псевдокорисна їжа: 5 продуктів, які руйнують організм під виглядом здорового харчування

Чимало людей щодня намагаються покращити свій раціон, купуючи продукти з позначками «корисно» чи «натурально». Проте фахівці з харчування застерігають: значна частина такої їжі не лише не допомагає, а й серйозно шкодить організму.

Про це пише «Країна здоров’я».

Попри популярність фрешів, вони є одними з найнебезпечніших напоїв для метаболізму. Коли ви витискаєте сік, ви видаляєте корисну клітковину, яка необхідна для травлення та сповільнення засвоєння цукрів.

«Це найпотужніший удар по печінці через величезну кількість фруктози. Без клітковини фруктоза миттєво йде у жир — на живіт та боки», — наголошують фахівці.

У довгостроковій перспективі така звичка веде до ожиріння та порушення роботи всього організму.

Також для багатьох ранок починається з чашки кави та швидкого перекусу білим хлібом із ковбасою. Проте такий дует є ворогом для шлунково-кишкового тракту.

Фахівці зазначають, що нічого, окрім гастриту та проблем зі шлунком, такий сніданок не дасть. Сюди ж відноситься і просто кава «на бігу» — вона здатна спровокувати розлад нервової системи.

Вчені вже неодноразово доводили, що в ковбасних виробах корисного м’яса майже немає. Ці продукти офіційно визнані одними з найшкідливіших через здатність провокувати ракові захворювання.

«При смаженні яєчні з ковбасою до чорноти ви отримуєте подвійну порцію канцерогенів», — застерігають експерти.

Таке поєднання є надзвичайно агресивним для клітин організму.

Йогурти з наповнювачами також часто вважають ідеальним перекусом, але це велика помилка. Замість корисних мікроелементів людина отримує величезну порцію цукру та шкідливих жирів. Така дієта неминуче веде до запальних процесів, ожиріння та підвищує ризик розвитку онкології.

Замикає антирейтинг вівсянка швидкого приготування з додатками у вигляді ягід чи соків. Незважаючи на «здоровий» імідж, така страва складається майже з одних вуглеводів.

«Це викликає миттєвий стрибок інсуліну, а згодом — сонливість. В перспективі такий раціон призводить до ожиріння, проблем із серцем та інших серйозних порушень в роботі внутрішніх органів», — підсумовують фахівці.

