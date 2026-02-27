Топ причин, через які важко схуднути на кетодієті

Останні кілька років набуває популярності кетодієта / © Pixabay

Реклама

Кетодієта стала популярною серед тих, хто хоче схуднути. Однак не всім вдається отримати бажаний результат, споживаючи мало вуглеводів. Якщо ви дадали перевагу кетодієті, то щоб побачити ефективність, потрібно правильно дотримуватися харчування.

Сенс цієї дієти — споживати їжу з великим вмістом жиру та білку, і не їсти більш як 50 грамів вуглеводів на день. 50 грамів вуглеводів — це приблизно 4 скибочки хліба.

У Healthline назвали причини, які можуть перешкоджати вашим зусиллям по зниженню ваги на кетодієті.

Реклама

Ви їсте занадто багато вуглеводів

Одна з причин, чому люди не худнуть на кетодієті, полягає в тому, що вони споживають занадто багато вуглеводів.

Фактично, тільки близько 5% від загальної кількості калорій має надходити з вуглеводів. Це різко контрастує зі стандартною дієтичною рекомендацією, згідно з якою 45-65% калорій надходять з вуглеводів.

Ви не їсте поживну їжу

Незалежно від того, якої дієти ви дотримуєтеся, ключ до здорової втрати ваги — це вживання поживних, цільних продуктів. Споживання таких продуктів, як закуски, кето-десерти та інші упаковані продукти, між їжею, може звести нанівець зусилля по зниженню ваги через додаткові калорії, які вони забезпечують.

Крім того, вживання занадто великої кількості напівфабрикатів, таких як хот-доги і фаст-фуд, може також сповільнити втрату ваги.

Реклама

Ви перебуваєте в стані стресу і не висипаєтеся

Стрес, особливо хронічний, і поганий сон можуть негативно впливати на втрату ваги. Коли тіло перебуває в стресі, воно виробляє надлишкову кількість гормону кортизолу.

Підвищений рівень кортизолу може стимулювати накопичення жиру в організмі. Крім того, ті, хто перебуває в хронічному стресі, часто недосипають, що також пов’язано зі збільшенням ваги.

Проблеми зі сном негативно впливають на гормони, що регулюють голод, такі як лептин і грелін, викликаючи підвищення апетиту.

Продукти, які рекомендують на кетодієті:

яйця

м’ясо птиці (курка, індичка)

жирна риба (оселедець, лосось, скумбрія)

м’ясо (яловичина, свинина тощо)

жирні молочні продукти (йогурт, сметана, сир, вершкове масло, вершки)

горіхи та насіння (макадамія, мигдаль, волоські горіхи, арахіс, гарбузове насіння тощо)

авокадо

некрохмалисті овочі (зелень, броколі, томати, гриби)

жири (оливкова олія, олія авокадо, коксова олія тощо)

Національна служба здоров’я Великої Британії (NHS) наголошує, що якщо у вас діабет другого типу і ви вирішили спробувати цю дієту, важливо проконсультуватися з лікарем, адже не всім людям з діабетом другого типу цей вид раціону може бути корисним.

Реклама

Раніше ми писали, як позбутися жиру на талії. Більше про це читайте у новині.