Цей "суперфрукт" запускає молекулу молодості - зараз його сезон

Вживання граната запускає в організмі процеси, що уповільнюють старіння.

Про це пише Science Daily.

До недавнього часу було мало наукових доказів омолоджуючого ефекту гранатового соку, проте вчені вперше розкрили механізм, який може дозволити використовувати гранат для уповільнення старіння. Особливі молекули, що містяться у фрукті, трансформуються під впливом кишківної мікрофлори в речовину, що захищає клітини від однієї з основних причин вікових змін.

Гранат не містить готової «молекули молодості», але його сполуки здатні перетворюватися кишковими бактеріями на уролітин А — речовину, яка активує мітофагію. Це процес природного «прибирання» старих чи пошкоджених мітохондрій, від якого залежить сила м’язів, стан тканин і навіть ризик вікових хвороб. Проблема в тому, що різні люди виробляють уролітин А по-різному.

Вчені припускають, що харчові молекули здатні виконувати роль, з якою фармакологія довго не справлялася.

Крім того, фрукт містить величезну кількість антиоксидантів, завдяки яким знижується ризик розвитку запальних процесів і діабету. Вони підвищують захисну функцію шкіри і стимулюють вироблення колагену.

