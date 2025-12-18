6 китайських знаків зодіаку, яким 18 грудня щаститиме найбільше

Китайський гороскоп / © pexels.com

Реклама

18 грудня 2025 року в китайському календарі припадає на четвер із енергією Металевого Півня та День Прийому — період, коли зусилля нарешті дають відчутну відповідь. Цей день не про ривок чи тиск, а про готовність прийняти те, що вже дозріло. Місяць Земляного Щура підсилює тему стабільності та результатів, а рік Дерев’яної Змії додає інтуїтивної точності у виборі можливостей.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологи вважають, що саме цього дня особливе везіння відчують шість знаків китайського зодіаку. Удача для них проявляється через підтримку, підтвердження або несподівані, але дуже вчасні сигнали.

Реклама

Півень може побачити, що його старання не залишилися непоміченими. Це може бути відповідь, похвала чи практичний результат, який доводить: терпіння було виправданим.

Бик отримає допомогу, на яку не розраховував, але яка виявиться вкрай доречною. Це не яскравий успіх, а відчуття опори й полегшення, що зміцнює позиції на майбутнє.

Змія переконається, що інтуїція не підвела. Подія, повідомлення або зміна ставлення з боку іншої людини підтвердять правильність попередніх рішень і стриманості.

Щур відчує ясність у складному питанні. Нове розуміння ситуації зніме напругу й дозволить діяти спокійніше, без зайвої боротьби та сумнівів.

Дракон помітить повернення руху вперед. Навіть невелике визнання чи знак уваги додасть впевненості й запустить новий імпульс у справах.

Свиня відчує легкість і підтримку без надмірних зусиль. Доброзичливість або співпраця з боку інших людей змінить настрій дня й додасть віри у правильний момент і щирі наміри.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 18 грудня — день чистої та світлої енергетики, протягом якого не можна не тільки грубіянити оточенню і ображати його, а й просто підвищувати тон.