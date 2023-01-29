"Побачимо" - голова Міноборони про закінчення війни 2023 року

Резніков каже, що залишається оптимістом щодо термінів закінчення війни.

Голова Міноборони Олексій Резніков висловив сподівання, що 2023-й стане роком перемоги для України у війні з РФ, яка напала, нищить інфраструктуру, вбиває громадян. Але для перемоги російського агресора необхідно докласти багато зусиль.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

На питання про те, коли може закінчитися війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом.

"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли (перемоги) якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але ми побачимо", - сказав він .

Крім того, Резніков додав, що питання із наданням Україні танків - "це не кінець історії, це лише початок історії".

Прогнози щодо війни в Україні

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак торік у листопаді заявляв, що війна в Україні навряд чи закінчиться навесні 2023 року.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що війна в Україні закінчиться 2023 року і затягувати її з українського боку ніхто не збирається.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ніхто не знає, коли закінчиться війна". За його словами, для завершення війни в Україні союзники повинні постачати Києву більше важкої техніки.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні. Він попередив, що західні країни мають усвідомити, що "будь-які поступки Кремлю призведуть до поразки".

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На початку січня 2023 року високопоставлений чиновник США розповів, що на думку Штатів, війна Росії проти України не закінчиться у найближчі місяці. Важливим нюансом цього є те, що окупанти постійно штурмують Бахмут, щоб прорватись до Краматорська та Слов'янська.

Тим часом генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун попереджає, що окупанти активно готуються до нового наступу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

За його прогнозом, 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

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