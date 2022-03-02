"Путін загнав себе у цугцванг": 6 сценаріїв розвитку війни в Україні

Провал у Путіна стався у всіх напрямках.

Президент Росії Володимир Путін, розпочавши війну проти України, загнав себе у цуг цванг. Це становище у шахах, коли будь-який наступний хід робить становище гравця лише гіршим.

Радник МВС Антон Геращенко спрогнозував шість можливих сценаріїв для подальших дій очільника Росії.

Розрахунок Путіна був за три дні оточити Київ, взяти його штурмом чи змором, примусити владу до капітуляції, пояснив Геращенко. Однак провал стався у всіх напрямках. На сьомий день війни завдання не виконано і на 30%. Стратегічна ініціатива та раптовість втрачені повністю.

Шість можливих сценаріїв для Путіна:

Продовжити наступ

Продовжити оточення Києва та наступ по всьому Південному Сходу та Центру України. Продовжити бомбардування та ракетні удари. Населення тимчасово окупованих територій при цьому чекає на голод і страшні позбавлення. Реакція Українського Народу буде очевидною – тотальне знищення окупантів, і вдень, і вночі. Київ, Харків, Маріуполь стануть для Путіна та армії окупантів Сталінградом, Севастополем та Брестом. Окупувати та тримати під контролем величезну густонаселену територію – Путіну не до снаги. Зруйновані мости, дороги, протяжні лінії Комунікацій постійно під ударом наших партизанів.

Припинити війну і втримати владу

Припинити бойові дії та, відстрілюючись, відводити свою армію окупантів назад. Потім заявити своєму народові, що операція з демілітаризації вдалася, забезпечивши це численними відео ударами по наших військових об'єктах. Окопатися на раніше окупованій території Донбасу, навідріз відмовитися повертати вкрадений Крим, побудувати економіку північнокорейського зразка, загнавши мільйони росіян у небачені досі голод і злидні. Але втримати чіпкими ручками владу.

Передати владу наступнику

Піти, передавши владу наступнику, який добровільно відмовиться від Криму та Донбасу, погодиться сплатити багатомільярдні репарації за зруйновану економіку та тисячі загиблих українців. (Поки Путін при владі він нізащо не погодиться на повернення Криму).

Народне повстання у Росії

У Росії почнеться народне повстання, яке знесе режим Путіна і приведе нову еліту, яка поверне вкрадене і погодиться на сплату репарацій в обмін на мир і зняття санкцій.

Розпад Росії

Розпад Росії або перетворення на Конфедерацію 89 окремих суб'єктів, кожен зі своєю армією, поліцією та юстицією. Водночас за цього сценарію на Росію чекає доля Югославії війна всіх з усіма.

Почати ядерну війну

Почати ядерну війну, яка буде найгучнішим самогубством в історії – не лише Путіна – а всього російського народу. Цей сценарій я вважаю дуже малоймовірним, зазначив Геращенко.

"Пацюк дуже хоче жити. Який із цих сценаріїв обере Путін? Я не знаю і не гадатиму. Бо після цугцвангу, в який Путін загнав себе і на Росію його чекає тільки ШАХ і МАТ! Тому що ми знаємо – що наше", - сказав він.