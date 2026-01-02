Що відбувається в Гуляйполі: військовий відверто розповів про ситуацію в місті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Окупанти змогли зайти на територію міста Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі ворог намагається просуватися далі та витіснити підрозділи Сил оборони України з населеного пункту.

Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За словами речника, противник застосовує тактику насичення міста живою силою. Для цього росіяни навіть знімають підрозділи з інших ділянок лінії фронту.

«Противник намагається завести групи закріплення, щоб ці групи вивільнили штурмовиків, які продовжували б далі свої штурмові дії», — пояснив Волошин.

Тобто основна мета ворога зараз — зафіксувати позиції за допомогою піхоти «другого ешелону», аби найбільш боєздатні штурмові загони могли рухатися вперед, не відволікаючись на утримання територій.

Ситуація у Гуляйполі залишається вкрай напруженою та динамічною. Українські військові умовно поділили місто на сектори для ведення оборони.

«В кожному з цих секторів є наші позиції, противник не може нас видавити. Ми проводимо там і пошуково-ударні дії, і дії на знищення цих груп», — зазначив речник.

Військовий констатував, що на даному етапі Гуляйполе фактично перетворилося на зону суцільних бойових дій.

«Простіше кажучи, це те Гуляйполе — це велика сіра зона, за яку точаться бої», — підсумував Волошин.

Нагадаємо, військовий аналітик і очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Росія свідомо збільшує кількість «гарячих точок» на фронті, щоб виснажити Сили оборони України. За його словами, через брак стратегічних резервів українська армія змушена постійно реагувати на дії ворога, а дефіцит особового складу, зниження мобілізації та втрати ускладнюють ситуацію і створюють ризик прориву оборони на окремих ділянках.