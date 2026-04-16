- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 2 хв
Сили оборони взяли в "кільце" логістику ворога під Донецьком: що відбувається (відео)
«Азов» перетворює колись безпечний тил ворога на зону постійного вогневого ураження.
Пілоти ударних дронів 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських військ навколо окупованого Донецька. Тепер кожна військова ціль ворога на трасах перебуває під прицілом ударних дронів.
Про це повідомив 1-й корпус НГУ «Азов».
Оператори ударних безпілотників ведуть полювання на російські логістичні маршрути в глибині операційної зони. Під контролем дронів перебувають усі ключові шляхи навколо Донецька.
Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, а також Донецька кільцева дорога — активність БпЛА на цих напрямках демонструє слабкість російської системи контролю повітряного простору.
«Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться по дорогам навколо Донецька, будуть знищуватись», — наголосили українські захисники.
У 1-му корпусі наголосили: безпечного тилу для російських сил більше не існує — уникнути ураження чи надійно сховатися неможливо.
Окупанти посилили наступ на фронті, користуючись погодою: найгарячішими точками залишаються Покровський, Лиманський, Олександрівський та Костянтинівський напрямки. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська ведуть активну оборону задля перехоплення ініціативи, що дозволило в березні повернути контроль над майже 50 кв. км територій. Попри чисельну перевагу ворога, Сили оборони виграють за рахунок якості боїв та системно нищать військові й промислові об’єкти в тилу РФ.
Наприкінці березня російські загарбники намагалися активізувати наступ на Лиманському напрямку, кинувши в бій значні сили, проте українські захисники швидко загасили цей імпульс. Очільник пункту управління БпЛА підрозділу KRAKEN Данило Положухно повідомив, що після перших невдалих спроб ворог зазнав болісних втрат і наразі суттєво уповільнив свої дії, не досягши значних успіхів.