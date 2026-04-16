ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Сили оборони взяли в "кільце" логістику ворога під Донецьком: що відбувається (відео)

«Азов» перетворює колись безпечний тил ворога на зону постійного вогневого ураження.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Логістичні шляхи ворога навколо Донецька, які взяли під вогневий контроль українські дрони / © 1-й корпус НГУ «Азов»

Пілоти ударних дронів 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських військ навколо окупованого Донецька. Тепер кожна військова ціль ворога на трасах перебуває під прицілом ударних дронів.

Про це повідомив 1-й корпус НГУ «Азов».

Оператори ударних безпілотників ведуть полювання на російські логістичні маршрути в глибині операційної зони. Під контролем дронів перебувають усі ключові шляхи навколо Донецька.

Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, а також Донецька кільцева дорога — активність БпЛА на цих напрямках демонструє слабкість російської системи контролю повітряного простору.

«Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться по дорогам навколо Донецька, будуть знищуватись», — наголосили українські захисники.

У 1-му корпусі наголосили: безпечного тилу для російських сил більше не існує — уникнути ураження чи надійно сховатися неможливо.

Окупанти посилили наступ на фронті, користуючись погодою: найгарячішими точками залишаються Покровський, Лиманський, Олександрівський та Костянтинівський напрямки. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська ведуть активну оборону задля перехоплення ініціативи, що дозволило в березні повернути контроль над майже 50 кв. км територій. Попри чисельну перевагу ворога, Сили оборони виграють за рахунок якості боїв та системно нищать військові й промислові об’єкти в тилу РФ.

Наприкінці березня російські загарбники намагалися активізувати наступ на Лиманському напрямку, кинувши в бій значні сили, проте українські захисники швидко загасили цей імпульс. Очільник пункту управління БпЛА підрозділу KRAKEN Данило Положухно повідомив, що після перших невдалих спроб ворог зазнав болісних втрат і наразі суттєво уповільнив свої дії, не досягши значних успіхів.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie