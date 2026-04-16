Сили оборони взяли в "кільце" логістику ворога під Донецьком: що відбувається (відео)

Логістичні шляхи ворога навколо Донецька, які взяли під вогневий контроль українські дрони / © 1-й корпус НГУ «Азов»

Реклама

Пілоти ударних дронів 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських військ навколо окупованого Донецька. Тепер кожна військова ціль ворога на трасах перебуває під прицілом ударних дронів.

Про це повідомив 1-й корпус НГУ «Азов».

Оператори ударних безпілотників ведуть полювання на російські логістичні маршрути в глибині операційної зони. Під контролем дронів перебувають усі ключові шляхи навколо Донецька.

Реклама

Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, а також Донецька кільцева дорога — активність БпЛА на цих напрямках демонструє слабкість російської системи контролю повітряного простору.

«Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться по дорогам навколо Донецька, будуть знищуватись», — наголосили українські захисники.

У 1-му корпусі наголосили: безпечного тилу для російських сил більше не існує — уникнути ураження чи надійно сховатися неможливо.

Дата публікації 13:15, 16.04.26

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Окупанти посилили наступ на фронті, користуючись погодою: найгарячішими точками залишаються Покровський, Лиманський, Олександрівський та Костянтинівський напрямки. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська ведуть активну оборону задля перехоплення ініціативи, що дозволило в березні повернути контроль над майже 50 кв. км територій. Попри чисельну перевагу ворога, Сили оборони виграють за рахунок якості боїв та системно нищать військові й промислові об’єкти в тилу РФ.

Реклама

Наприкінці березня російські загарбники намагалися активізувати наступ на Лиманському напрямку, кинувши в бій значні сили, проте українські захисники швидко загасили цей імпульс. Очільник пункту управління БпЛА підрозділу KRAKEN Данило Положухно повідомив, що після перших невдалих спроб ворог зазнав болісних втрат і наразі суттєво уповільнив свої дії, не досягши значних успіхів.