Сили оборони відкинули окупантів на стику трьох областей - DeepState

Аналітичний проєкт DeepState оприлюднив оновлені дані щодо ситуації на фронті, зокрема про просування армії РФ у у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті DeepState у Telegram.

«Сили Оборони відкинули противника поблизу Вишневого, Вербового та Тернового», -йдеться у повідомленні.

Разом із цим зафіксовано просування противника в районі Берестка на території Донецької області.

Олександрівський напрямок пролягає між населеними пунктами Вербове, Вишневе, Степове та Тернове в Дніпропетровській області. Саме на цій ділянці проходить стикова лінія між Дніпропетровською, Запорізькою та Донецькою областями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 лютого DeepState зафіксував просування російських окупаційних сил у районі Новомиколаївки на Донеччині, що може свідчити про зміни на фронті.