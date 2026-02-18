- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Сили оборони відкинули окупантів на стику трьох областей - DeepState
Аналітичний проєкт DeepState зафіксував просування російських окупаційних у Донецькій області, але ЗСУ відбили ворога на стику із Запоріжжям та Дніпропетровщиною.
Аналітичний проєкт DeepState оприлюднив оновлені дані щодо ситуації на фронті, зокрема про просування армії РФ у у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті DeepState у Telegram.
«Сили Оборони відкинули противника поблизу Вишневого, Вербового та Тернового», -йдеться у повідомленні.
Разом із цим зафіксовано просування противника в районі Берестка на території Донецької області.
Олександрівський напрямок пролягає між населеними пунктами Вербове, Вишневе, Степове та Тернове в Дніпропетровській області. Саме на цій ділянці проходить стикова лінія між Дніпропетровською, Запорізькою та Донецькою областями.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 лютого DeepState зафіксував просування російських окупаційних сил у районі Новомиколаївки на Донеччині, що може свідчити про зміни на фронті.