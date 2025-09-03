Без зарплат та відпускних: у Києві спалахнув скандал з безгрошів’ям в одному з найбільших університетів

В університеті виник скандал через зарплати

Викладачі одного з найбільших київських вищих навчальних закладів, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, поскаржилися на затримки з виплатою заробітної плати та відпускних. За їхніми словами, проблеми почалися ще у травні, хоча до цього кошти надходили своєчасно.

Як розповіла ТСН.ua викладачка Тетяна (ім’я змінено), першого числа кожного місяця вони отримували аванс, а 15-го — другу частину зарплати.

«15 травня нам нічого не заплатили, тобто ми залишилися без другої частини зарплати. До речі, вони у нас не такі вже й великі, у доцента — 12 тисяч. Тобто свої 6 тисяч гривень ми не отримали. Виплат не було аж до 1 червня, коли вже мав бути аванс, тобто утворилася заборгованість. А 15 червня, нас ще більше „здивували“ — заплатили лише десь по 3 тисячі гривень. Звісно, що це багатьом не сподобалася і люди почали задавати питання керівництву. Нас запевнили, що гроші заплатять разом з відпускними, перед 1 липням, коли всі викладачі, професори та доценти йдуть у відпустку практично на два місяці», — розповідає Тетяна.

Освітян залишили без коштів на період відпустки

Але обіцянки не були виконані. Відпускних викладачі не отримали ні 1 липня, ні 10 липня.

«Фактично на період відпустки нас залишили без коштів. А це викладачі всього університету: філологічного, математичного, природничого факультетів. Ми розуміємо, що у країні війна і з фінансами непереливки, але ж про затримку коштів можна було б просто попередити. А найбільш прикро те, що ніхто не пояснив нам причин затримки виплат», — скаржиться ще одна викладачка.

Після запиту ТСН.ua — гроші пішли на картки, але не всі

Ситуація зрушила з місця після того, як ТСН.ua 24 серпня звернувся до керівництва навчального закладу за роз’ясненнями. Одразу після запиту викладачі повідомили, що отримали виплату, а потім ще одну.

«Нам погасили заборгованість за травень, але ж питання виплати відпускних залишилося невирішеним. Тому викладачі поцікавилися питанням виплат під час Вченої ради університету, 28 серпня. Тоді ректор сказав, що є певні труднощі, але до 2 вересня з викладачами повністю розрахуються. На жаль, станом на 3 вересня коштів нам так і не виплатили», — зазначає Тетяна.

Викладачі кажуть, що більшість колег поводяться дуже скромно, хоча зізнаються, що їм прикро через таке ставлення. Тисячі студентів платять за навчання в університеті і, на думку викладачів, знайти кошти на виплату відпускних не важко, навіть під час війни.

«Причина затримки з виплатами коштів нам не відома, її ніхто не озвучує. Була версія, що це через зміну статусу університету у 2022 році, раніше він був „Національний“, а став „Українським“, через що зарплати викладачів урізали на 30%. Але якою є істинна причина — нам не кажуть», — розповідає Тетяна.

Що кажуть в університеті?

Керівництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова запевняє, що не виплата заробітної плати не пов’язана з втратою університетом статусу «національний». Але при цьому причину затримки виплат не називає.

«На сьогоднішній день заробітна плата за червень та відпускні за 24 дні сплачені в повному обсязі», — повідомив у відповідь на запит ТСН.ua Ростислав Драпушко, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська діяльність).

Він додав, що оскільки серпень ще не завершився, говорити про наявність заборгованості за цей місяць передчасно, адже остаточні розрахунки відбудуться у вересні.

Варто зазначити, що це не перша проблема в університеті, яка стає публічною. Раніше ТСН.ua повідомляв про відсутність тепла в головному корпусі навчального закладу, після чого ситуацію вдалося вирішити.