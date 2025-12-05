ТСН у соціальних мережах

Під стінами мерії в Києві вимагають тепла: що відбувається

В КМДА пояснили, що робити людям і чому відсутнє теплопостачання.

Олександр Марущак
Люди у Києві вимагають тепла

Під стінами КМДА вимагають тепла у будинках

Під стінами Київради зібралися мітингувальники. Під мерію у Києві прийшли жінки з дітьми, які до цього часу живуть у квартирах без опалення. На одному з плакатів можна прочитати: «Наші діти мерзнуть, а ви грієтесь!»

Йдеться про ЖК на вулиці Сергія Данченка у Подільському районі столиці.

У столичній мерії пояснюють, що нещодавно було врегульовано питання з постачанням тепла в ЖК на вулицях Андрія Аболмасова і Кадетський Гай. До таких самих кроків місто закликає і мешканців будинків на вулиці Сергія Данченка.

Мешканці будинку вимагають тепла під стінами КМДА / соцмережі

Мешканці будинку вимагають тепла під стінами КМДА / соцмережі

«У житловому комплексі на вулиці Сергія Данченка досі немає опалення. Причина — неврегульоване питання постачання газу на приватні котельні, які не обслуговуються комунальними службами. Така проблема виникла через заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», — пояснюють у КМДА.

Там додають, що місто координує дії всіх сторін, щоб забезпечити теплопостачання для мешканців.

«Дві інші групи ЖК — на вул. Кадетський Гай і Андрія Аболмасова — уже вирішили питання: одна група в результаті перемовин з «Нафтогазом України» вже отримує тепло, інша — на фінальній стадії підписання угоди», — кажуть в КМДА.

Міська влада закликає співвласників і ОСББ на вул. Сергія Данченка терміново звернутися до «Нафтогазу» та врегулювати питання заборгованості. Компанія запропонувала лояльний механізм підписання договорів, щоб будинки могли отримати газ і тепло якнайшвидше.

