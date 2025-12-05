- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 2 хв
Під стінами мерії в Києві вимагають тепла: що відбувається
В КМДА пояснили, що робити людям і чому відсутнє теплопостачання.
Під стінами Київради зібралися мітингувальники. Під мерію у Києві прийшли жінки з дітьми, які до цього часу живуть у квартирах без опалення. На одному з плакатів можна прочитати: «Наші діти мерзнуть, а ви грієтесь!»
Йдеться про ЖК на вулиці Сергія Данченка у Подільському районі столиці.
У столичній мерії пояснюють, що нещодавно було врегульовано питання з постачанням тепла в ЖК на вулицях Андрія Аболмасова і Кадетський Гай. До таких самих кроків місто закликає і мешканців будинків на вулиці Сергія Данченка.
«У житловому комплексі на вулиці Сергія Данченка досі немає опалення. Причина — неврегульоване питання постачання газу на приватні котельні, які не обслуговуються комунальними службами. Така проблема виникла через заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», — пояснюють у КМДА.
Там додають, що місто координує дії всіх сторін, щоб забезпечити теплопостачання для мешканців.
«Дві інші групи ЖК — на вул. Кадетський Гай і Андрія Аболмасова — уже вирішили питання: одна група в результаті перемовин з «Нафтогазом України» вже отримує тепло, інша — на фінальній стадії підписання угоди», — кажуть в КМДА.
Міська влада закликає співвласників і ОСББ на вул. Сергія Данченка терміново звернутися до «Нафтогазу» та врегулювати питання заборгованості. Компанія запропонувала лояльний механізм підписання договорів, щоб будинки могли отримати газ і тепло якнайшвидше.