47-річна Валерія Крук після заміжжя похизувалась обручкою з коштовним діамантом і як в ОАЕ укладала шлюб

Валерія Крук із чоловіком / © instagram.com/valeriyakruk

Українська ведуча та модель Валерія Крук показала, як в Абу-Дабі укладала шлюб.

Знаменитість вийшла заміж в ОАЕ. Нині ж ведуча поступово розкриває подробиці про особливий день в її житті. 47-річна Валерія Крук похизувалась розкішною обручкою з чималим коштовним діамантом. Модель зізналась, що мріяла саме про цю прикрасу. Коханий Валерії знав про це та втілив в реальність бажання обраниці.

Валерія Крук віддала перевагу доволі стриманій сукні, яка влучно підкреслювала її декольте. А от з вельоном модель не стримувалась. Образ нареченої ведуча доповнила коштовними прикрасами.

Валерія Крук вийшла заміж / © instagram.com/valeriyakruk

Окрім того, Валерія Крук показала, як в Абу-Дабі укладала шлюб. Знаменитість продемонструвала, як наречений одягав їй обручку на безіменний палець. Також ведуча похизувалась, як підписувала документи, що засвідчують їхній з обранцем шлюб.

Обручка Валерії Крук / © instagram.com/valeriyakruk

"Друзі, я щиро дякую за всі ваші вітання та прекрасні побажання - це неймовірно цінно. Кожне ваше слово — в серці. Все склалося так, як мало скластися… І навіть краще, ніж я могла уявити", - поділилась знаменитість.

Нагадаємо, днями Валерія Крук розсекретила, що вийшла заміж. Свого чоловіка знаменитість приховує. Проте відомо, що тривалий час вона перебувала в стосунках із футболістом Олександром Яковенком. На весільних фото, якими ділилась ведуча, її чоловік зі спини неабияк схожий на спортсмена.