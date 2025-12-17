ТСН у соціальних мережах

Гламур
161
1 хв

Гвінет Пелтроу показалась на публіці з дорослими дітьми: який вигляд мають син і донька акторки

Артистка разом із дітьми попозувала на "червоному хіднику".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Відома американська акторка Гвінет Пелтроу вперше за тривалий час показалась на публіці з дорослими дітьми.

Знаменитість разом із донькою та сином побувала на прем'єрному показі драми "Марті Супрім. Геній комбінацій". Гвінет Пелтроу грає в стрічці головну роль. 16 грудня у Нью-Йорку відбулась прем'єра фільму. На "червоному хіднику" акторку підтримували донька Еппл та син Мозес.

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

Артистка позувала перед об'єктивами фотокамер в чорній оксамитовій довгій сукні з бантом на плечі. 19-річний Мозем для події обрав білі штани, блакитну сорочку та сірий піджат. Особливої уваги заслуговує 21-річна Еппл, яка одягнула мамину сукню, в якій Пелтроу 30 років тому сяяла на прем'єрі фільму "Емма".

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

Зазначимо, Гвінет Пелтроу виховує двох дітей. Доньку акторка народила 14 травня 2004 року. Син артистки з'явився на світ 8 квітня 2006-го. Батько дітей Пелтроу – англійський співак Кріс Мартін, з яким вона перебувала в шлюбі від 2003-го до 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Кейт Вінслет вперше за тривалий час показалась на публіці з 21-річним сином. Джо Алфі підтримав маму на особливій події.

