Клопотенко заговорив про пробачення зради і шокував відвертістю: "Був би щасливий, що їй класно"

Відомий український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко несподівано заговорив про особисті кордони у стосунках і здивував доволі нетиповою позицією щодо зради.

Кулінар зізнався, що не вважає невірність трагедією і навіть не бачить у ній нічого критичного. За його словами, він спокійно поставився б до того, якби його партнерка мала інтим з іншою людиною. Тож у його разі така ситуація не стала б для нього приводом для сварок чи розриву і він міг би без проблем пробачити зраду. Проте зараз каже, що не знає, чи зраджували його обраниці.

«Я не запитував. Я не проти. Якщо хтось мене зраджує — я за. Звісно (пробачив би — прим. ред.). Вважаю, що якщо люди хочуть займатися коханням, то хай займаються. Це ж приємний момент. Я був би щасливий, що їй класно», — приголомшив зірка в коментарі Маші Батіг в Instagram.

Водночас ресторатор запевнив, що сам ніколи не зраджував. Нині вже близько року він перебуває у стосунках із Катериною Воскресенською. Раніше Клопотенко відкрито говорив, що вони з коханою обрали формат вільних стосунків, у яких немає заборонених тем. Зокрема, пояснював, що в їхній парі всі симпатії до інших людей не приховуються, а проговорюються. Основою таких взаємин він називає чесність, довіру та відкритий діалог.