ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Роман Сасанчин показався з донечкою від ексдружини і ніжно привітав її з 4-річчям

Свій день народження донька виконавця зустрічає далеко від батька.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Роман Сасанчин із донькою від ексдружини

Роман Сасанчин із донькою від ексдружини / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак та переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше за тривалий час показався з донечкою від ексдружини Іванни.

Кадрами з маленькою Елізабет артист поділився не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що 30 грудня дівчинка святкує день народження. Доньці Романа Сасанчина виповнюється вже чотири роки. Тож, співак опублікував в Instagram-stories відео з їхніми солодкими обіймами.

Виконавець звернувся до доньки та адресував їй теплі слова з привітаннями. Він побажав Елізабет, аби її життя було сповнене лише яскравих моментів, а усмішка ніколи не зникала з обличчя.

Роман Сасанчин із донькою від ексдружини / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин із донькою від ексдружини / © instagram.com/sasanchyn_official

"Моя дорогенька квіточка. Щиро вітаю тебе вже з повними чотирма рочками. Нехай в тебе життя буде яскравим промінчиком, який ніколи не буде згасати. Нехай ця дорогоцінна усмішка ніколи не зникатиме з твого личка. Безмежно люблю тебе, моя найкраща і найдорожча крихітка", - звернувся до доньки артист.

Зазначимо, донька Романа Сасанчина зустрічає свій день народження далеко від батька, оскільки разом із мамою проживає у Польщі. Через це Іванну звинувачують, нібито вона розлучила дитину з татом. Нещодавно колишня дружина артиста відповіла на ці закиди.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie