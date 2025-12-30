- Дата публікації
Роман Сасанчин показався з донечкою від ексдружини і ніжно привітав її з 4-річчям
Свій день народження донька виконавця зустрічає далеко від батька.
Український співак та переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше за тривалий час показався з донечкою від ексдружини Іванни.
Кадрами з маленькою Елізабет артист поділився не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що 30 грудня дівчинка святкує день народження. Доньці Романа Сасанчина виповнюється вже чотири роки. Тож, співак опублікував в Instagram-stories відео з їхніми солодкими обіймами.
Виконавець звернувся до доньки та адресував їй теплі слова з привітаннями. Він побажав Елізабет, аби її життя було сповнене лише яскравих моментів, а усмішка ніколи не зникала з обличчя.
"Моя дорогенька квіточка. Щиро вітаю тебе вже з повними чотирма рочками. Нехай в тебе життя буде яскравим промінчиком, який ніколи не буде згасати. Нехай ця дорогоцінна усмішка ніколи не зникатиме з твого личка. Безмежно люблю тебе, моя найкраща і найдорожча крихітка", - звернувся до доньки артист.
Зазначимо, донька Романа Сасанчина зустрічає свій день народження далеко від батька, оскільки разом із мамою проживає у Польщі. Через це Іванну звинувачують, нібито вона розлучила дитину з татом. Нещодавно колишня дружина артиста відповіла на ці закиди.