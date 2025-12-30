ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
767
Час на прочитання
2 хв

Блекаут у тунелі під Ла-Маншем: тисячі пасажирів заблоковані у Британії та Франції перед Новим роком

Тисячі пасажирів, які планували зустріти Новий рік з рідними, опинилися заблокованими по обидва боки Ла-Маншу. У Лондоні нерви людей не витримують, доводиться втручатися поліції, а водії авто застрягли у безвихідній ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Вокзал в Парижі

Тисячі пасажирів заблоковані по обидва боки Ла-Маншу

Залізничне сполучення між Великою Британією та континентальною Європою зупинилося в розпал святкового сезону. Технічна аварія в тунелі під Ла-Маншем призвела до скасування більшості рейсів та транспортного хаосу.

Як повідомляє The Guardian, причиною колапсу стали несправність контактної мережі електропостачання та поломка вантажного потяга Le Shuttle безпосередньо в тунелі.

Компанія Eurostar була змушена скасувати майже всі денні рейси з Лондона, закликавши пасажирів навіть не приходити на вокзали.

Безвихідь у Фолкстоні

Найскладніша ситуація склалася у британському терміналі Фолкстон, звідки відправляються платформи з автомобілями.

Сотні водіїв опинилися у справжній пастці: вони вже пройшли паспортний контроль і перетнули французьку зону безпеки. Через це вони фізично не можуть рухатися вперед (бо потяги не ходять), але й не можуть розвернутися назад у Британію.

Ситуація на вокзалах

Ситуація на вокзалах стає дедалі напруженішою. Як зазначає Reuters, на лондонському вокзалі Сент-Панкрас поліції довелося вивести чоловіка, який кричав на співробітників залізниці: «Я просто хочу знати, чи побачу свою сім’ю».

Люди стоять у чергах понад шість годин.

«Ми, по суті, застрягли», — розповіла журналістам Елісон Рейбі, чия одноденна поїздка до Бельгії була зірвана.

Філ Гроувз, працівник британської NHS, який їхав до Парижа на Новий рік, поскаржився на повну відсутність інформації: «Ми стоїмо в гігантській черзі, і ніхто нічого не каже».

Альтернативні маршрути

Оператори закликають людей відкласти подорожі. Тим, хто не може чекати, радять скористатися поромною переправою. Порт Дувра повідомив, що пороми працюють у штатному режимі і мають вільні місця для додаткових пасажирів.

Нагадаємо, рейс Delta Air Lines, що прямував з Орландо до Лос-Анджелеса, був змушений терміново здійснити аварійне приземлення через загадковий запах у салоні. На борту літака перебувало 200 людей, яких екстрено евакуювали після приземлення в аеропорту Тампи.

Дата публікації
Кількість переглядів
767
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie