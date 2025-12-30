Блекаут у тунелі під Ла-Маншем: тисячі пасажирів заблоковані у Британії та Франції перед Новим роком

Тисячі пасажирів заблоковані по обидва боки Ла-Маншу

Реклама

Залізничне сполучення між Великою Британією та континентальною Європою зупинилося в розпал святкового сезону. Технічна аварія в тунелі під Ла-Маншем призвела до скасування більшості рейсів та транспортного хаосу.

Як повідомляє The Guardian, причиною колапсу стали несправність контактної мережі електропостачання та поломка вантажного потяга Le Shuttle безпосередньо в тунелі.

Компанія Eurostar була змушена скасувати майже всі денні рейси з Лондона, закликавши пасажирів навіть не приходити на вокзали.

Реклама

Безвихідь у Фолкстоні

Найскладніша ситуація склалася у британському терміналі Фолкстон, звідки відправляються платформи з автомобілями.

Сотні водіїв опинилися у справжній пастці: вони вже пройшли паспортний контроль і перетнули французьку зону безпеки. Через це вони фізично не можуть рухатися вперед (бо потяги не ходять), але й не можуть розвернутися назад у Британію.

Ситуація на вокзалах

Ситуація на вокзалах стає дедалі напруженішою. Як зазначає Reuters, на лондонському вокзалі Сент-Панкрас поліції довелося вивести чоловіка, який кричав на співробітників залізниці: «Я просто хочу знати, чи побачу свою сім’ю».

Люди стоять у чергах понад шість годин.

Реклама

«Ми, по суті, застрягли», — розповіла журналістам Елісон Рейбі, чия одноденна поїздка до Бельгії була зірвана.

Філ Гроувз, працівник британської NHS, який їхав до Парижа на Новий рік, поскаржився на повну відсутність інформації: «Ми стоїмо в гігантській черзі, і ніхто нічого не каже».

Альтернативні маршрути

Оператори закликають людей відкласти подорожі. Тим, хто не може чекати, радять скористатися поромною переправою. Порт Дувра повідомив, що пороми працюють у штатному режимі і мають вільні місця для додаткових пасажирів.

Нагадаємо, рейс Delta Air Lines, що прямував з Орландо до Лос-Анджелеса, був змушений терміново здійснити аварійне приземлення через загадковий запах у салоні. На борту літака перебувало 200 людей, яких екстрено евакуювали після приземлення в аеропорту Тампи.