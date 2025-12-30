- Дата публікації
Блекаут у тунелі під Ла-Маншем: тисячі пасажирів заблоковані у Британії та Франції перед Новим роком
Тисячі пасажирів, які планували зустріти Новий рік з рідними, опинилися заблокованими по обидва боки Ла-Маншу. У Лондоні нерви людей не витримують, доводиться втручатися поліції, а водії авто застрягли у безвихідній ситуації.
Залізничне сполучення між Великою Британією та континентальною Європою зупинилося в розпал святкового сезону. Технічна аварія в тунелі під Ла-Маншем призвела до скасування більшості рейсів та транспортного хаосу.
Як повідомляє The Guardian, причиною колапсу стали несправність контактної мережі електропостачання та поломка вантажного потяга Le Shuttle безпосередньо в тунелі.
Компанія Eurostar була змушена скасувати майже всі денні рейси з Лондона, закликавши пасажирів навіть не приходити на вокзали.
Безвихідь у Фолкстоні
Найскладніша ситуація склалася у британському терміналі Фолкстон, звідки відправляються платформи з автомобілями.
Сотні водіїв опинилися у справжній пастці: вони вже пройшли паспортний контроль і перетнули французьку зону безпеки. Через це вони фізично не можуть рухатися вперед (бо потяги не ходять), але й не можуть розвернутися назад у Британію.
Ситуація на вокзалах
Ситуація на вокзалах стає дедалі напруженішою. Як зазначає Reuters, на лондонському вокзалі Сент-Панкрас поліції довелося вивести чоловіка, який кричав на співробітників залізниці: «Я просто хочу знати, чи побачу свою сім’ю».
Люди стоять у чергах понад шість годин.
«Ми, по суті, застрягли», — розповіла журналістам Елісон Рейбі, чия одноденна поїздка до Бельгії була зірвана.
Філ Гроувз, працівник британської NHS, який їхав до Парижа на Новий рік, поскаржився на повну відсутність інформації: «Ми стоїмо в гігантській черзі, і ніхто нічого не каже».
Альтернативні маршрути
Оператори закликають людей відкласти подорожі. Тим, хто не може чекати, радять скористатися поромною переправою. Порт Дувра повідомив, що пороми працюють у штатному режимі і мають вільні місця для додаткових пасажирів.
